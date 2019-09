Video: Denuncia violación de chofer Uber en redes

Guadalajara.- Hace unos días una joven de Guadalajara llamada Osiris Méndez contó a través de su canal de YouTube que fue abusada sexualmente luego de subirse a un taxi de aplicación después de salir de su trabajo en la madrugada.





Según relata, salió de su trabajo como hostess a las tres de la mañana -aproximadamente- y pidió un Uber. Al llegar notó con extrañeza que las placas del vehículo no coincidían con las de la app y cuestionó al chófer, quien le dijo que no se preocupara.





"Me está fallando mucho mi plataforma, pero deja inicio el viaje para que te quedes tranquila", le dijo.





En el video cuenta que tras unos minutos de iniciar el viaje notó que el mapa del hombre no se movía, lo que la hizo percatarse que en realidad nunca había iniciado en la app el recorrido.





"Le dije por favor cancela el servicio, ya no lo quiero. Déjame aquí o regresame por favor a donde me recogiste", le pidió.





En ese momento, al presentir peligro, la joven decidió enviar su ubicación en tiempo real a su papá vía WhatsApp.

Luego de minutos de incertidumbre, el conductor estacionó el vehículo y le dijo: 'Ya valiste verga'.





Me empezó a insultar y me pidió todas mis pertenencias, incluyendo tarjetas de crédito y nips. Luego me amenazó de muerte.





Tras el robo, la joven fue abusada sexualmente en dos ocasiones.

Gracias a la ubicación en tiempo real su papá pudo localizar el vehículo del sujeto y los alcanzó frente a una tienda.





"Mi papá lo alcanzó a ver y le dijo que se bajara del coche pero él se arrancó a toda velocidad. Luego me preguntó si lo conocía y mentí, le dije que no", contó.





La alta velocidad provocó que el automóvil se derrapara por unas pistas de skate.





Yo estaba mareada, a punto de desmayarme. Me sentía muy mal. Pero al momento de chocar me di cuenta que no estaba armado, sin embargo, no podía correr porque traía tacones".





En ese momento un indigente que presenció la escena los alcanzó para preguntarles a ambos si se encontraban bien, a lo que el agresor respondió huyendo.





"Le pedí ayuda pero no me quiso ayudar. Me quité los tacones porque era mi oportunidad para correr. Ningún carro quiso pararse a ayudarme hasta que llegó mi papá. Fue un alivio verlo".





La joven metió una denuncia inmediatamente, sin embargo, asegura que la policía al principio la trató muy mal y cuestionó su historia.

Por fortuna, en el coche se encontraron muchas pruebas que revelaron la identidad del hombre, como un teléfono.

La joven identificó al hombre luego que las autoridades le mostraron su perfil en Instagram y gracias a eso pudo ser detenido.





"Estoy muy agradecida con la fiscal porque estuvo presionando mi caso. Él ahora está detenido, está en la cárcel, en espera de juicio".