Video: Da López Obrador discurso en Zócalo tras marcha

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Zócalo capitalino después de encabezar la contramarcha durante poco más de cinco horas.

PUBLICIDAD

En la Plaza de la Constitución, ante miles de personas, el jefe del Ejecutivo da un nuevo informe, ahora con motivo de sus primeros cuatro años de Gobierno.

En su discurso, el presidente López Obrador afirmó que se está reduciendo la violencia en el país.

"Delitos del fuero federal han bajado en 27.3 por ciento", dijo.

También presumió reuniones del Gabinete de Seguridad para garantizar la paz.

"En nuestro Gobierno no hay funcionarios como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice ni ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie".

Sobre la Guardia Nacional, el presidente López Obrador dijo que:

-Se han construido 247 cuarteles, de 500

-Han reclutado profesionalmente a 123 mil elementos

-En 19 entidades ya hay más personal de la GN que policías locales

Sobre el Tren Maya, afirmó que a partir de julio del próximo año llegarán 42 trenes que ya se fabrican en Ciudad Sahagún, Hidalgo.

"Vamos a presumir, pedimos disculpas, es la obra ferroviaria más grande que se construye actualmente en el mundo", expresó.

El presidente López Obrador también dijo que:

-Su Gobierno lleva a cabo el programa de reforestación más importante del mundo, con una inversión de 30 mil millones de pesos anuales.

El presidente dijo que entregarán fertilizante gratuito a 2 millones de pequeños productores de todo el país.

López Obrador también presumió que el Aeropuerto Felipe Ángeles tiene un promedio de 8 mil pasajeros diarios.

"Y aunque no lo quieran aceptar, es uno de los mejores aeropuertos del mundo", indicó.

"Quisiera explicarlo un poco, si no tomamos la decisión de subsidiar la gasolina, no tendríamos una inflación de 8.1, sino de 13 por ciento, y la inflación es un impuesto oneroso que afecta más a los pobres".

"Se cancelaron los fideicomisos innecesarios y opacos, y con ello se recuperaron 132 mil millones de pesos, hemos cumplido el compromiso, que se oiga bien y que se oiga lejos, de no aumentar los impuestos, las gasolinas, el disel, el gas y la energía eléctrica", dijo el mandatario.