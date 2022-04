Video: Con Andrea Chávez el relevo generacional está garantizado: AMLO

Ciudad de México.- La labor de la diputada juarense Andrea Chávez Treviño para defender y explicar la Reforma Eléctrica, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrados, ha llamado la atención del mismo Ejecutivo federal.

"Cuando veo argumentar a mi tocaya Andrea en la Cámara de Diputados, me da muchísimo gusto, ya es para decir 'me puedo retirar tranquilo', me puedo jubilar tranquilo, porque así como ella hay muchos otros", indicó hoy el presidente al hablar sobre la disputa con sus opositores.

PUBLICIDAD

Comentó que existe un "relevo generacional" respecto a sus causas políticas y "eso es lo mejor que se puede aportar".

"Me emocionan las palabras que me dedica, alimentan mi espíritu y me comprometen aún más con su ejemplo. Las y los niños que vivimos la absurda 'guerra contra el narco' tenemos memoria. La 4T es la esperanza de las nuevas generaciones: hay relevo", publicó la diputada federal por Morena en su cuenta de Twitter como respuesta al presidente.

Desde la presentación de la reforma constitucional, hasta su aprobación en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales, Chávez Treviño, ha sido de las figuras que más ha destacado por sus debates, posicionamientos y entrevistas a favor de la Reforma Eléctrica.