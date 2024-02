Video: ¿CJNG?, aquí pura 'banda local', dice Tabasco

Tabasco, México.- Tras la difusión en redes sociales de una grabación en la que presuntos integrantes del CJNG anunciaron su llegada a Tabasco y declararon la guerra a una célula delictiva, el secretario de Gobierno de la entidad, José Antonio de la Vega, afirmó que se trata de mensajes entre "bandas".

"Se están analizando (las imágenes), pero hay mucha desinformación. Muchos grupos que hacen este tipo de situaciones, no únicamente en Tabasco, sino en otras partes de la República para mandarse mensaje entre bandas", dijo a medios De la Vega este 5 de febrero, sobre el amenaza lanzada ayer.

-¿No han definido si se trata de integrantes del Cártel Jalisco en verdad?, se le preguntó.

"No se tiene todavía esa información al detalle, lo que tenemos es que son bandas de la delincuencia organizada locales", reiteró.

"No hemos reconocido que ha entrado ningún cártel formalmente. Estamos en el análisis de la información", agregó el funcionario estatal.

En el video, el CJNG advirtió que llevará a cabo una operación de "limpieza" para acabar con la violencia en la entidad ejercida, supuestamente, por miembros de "La Barredora", integrada presuntamente por antiguos miembros de Los Zetas.

Pese a los informes de seguridad que los señalaban como cómplices, el Cártel de Jalisco se deslindó de la quema de vehículos y robos en la tierra del presidente López Obrador.

"Ya estamos aquí, la gente de los cuñados del señor Mencho (Nemesio Oseguera Cervantes). Vamos a limpiar el estado de estas lacras", advirtieron.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de Tabasco no es el único que ha minimizado la supuesta presencia de cárteles en la entidad.

Semanas atrás, el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, afirmó que los presuntos responsables de la violencia registrada en Tabasco son "grupos de vándalos".

"Siempre he estado en el entendido que no tenemos cárteles aquí, realmente son grupos de vándalos, que son los mismos, antes se llamaban 'La Barredora', luego se ponen Cártel de Noreste cuando ya no les conviene, luego se ponen Cártel de Jalisco, ellos se están autonombrando, pero siguen siendo los mismos delincuentes", expresó.

En entrevista, el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, Víctor Hugo Chávez Martínez, también rechazó este lunes que Tabasco sea un "foco rojo" de inseguridad.

"Si nos vamos a la comparativa nacional, Tabasco es un municipio (sic) que tiene una baja en la incidencia delictiva... - ¿Municipios que puedan ser considerados focos rojos por los índices de violencia? - No, definitivamente no estamos en foco rojo, se los repito, se los recalco, no estamos en foco", mencionó a medios locales.