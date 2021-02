Video: 'Así vestidita te ves hermosa, ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido!'

Especial

Ciudad de México— Diana, empleada en el Ayuntamiento de Tototlán, en la zona de los Altos de Jalisco, denunció al director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, por acoso y hostigamiento sexual.

El alcalde Sergio Quezada Mendoza (PAN-PRD-MC) intervino como "mediador" para tratar de conciliar, pero terminó acosando a la quejosa con comentarios impropios, según grabaciones en poder de Reforma.

"Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. ¡Cómo te ha de disfrutar tu marido!", dijo el Edil.

En la plática, Quezada minimiza las acciones cometidas por su subordinado, Martínez Íñiguez.

"Si él te hubiera violado y... hubiera habido cosas más delicadas... ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues, ¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?", desdeñó.

En marzo de 2020, Diana presentó una querella contra Martínez Íñiguez ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra Mujeres, pero no avanzó.

En tanto, el Órgano Interno de Control de Tototlán, que también conoció del asunto, acordó concluirlo y archivar el procedimiento de investigación.

La quejosa se sometió a una evaluación practicada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que concluyó que presentaba afectación psicológica y emocional, y que requería rehabilitación durante tres meses.