Video: Así detuvo el Ejército a Ovidio Guzmán en Culiacán

Ciudad de México— El secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer la cronología del operativo fallido en Culiacán, donde se dejó libre a Ovidio Guzmán, hijo del 'Chapo'.

Detalló que el 9 de octubre salieron fuerzas de la Ciudad de México rumbo a Culiacán, donde se ubicó al presunto criminal.

Posteriormente, el 17 de octubre a las 14:00 horas se confirmó la presencia de Ovidio Guzmán en un inmueble de Culiacán, por lo que se alistó operativo.

La operación para su captura comenzó alrededor de las 14:30 horas, por lo que se rodea inmueble donde se encontraba el hijo del capo con su familia.

A las 14:50, indicó el titular de Sedena, se reportaron las primeras agresiones a balazos contra elementos de las fuerzas armadas.

Durante los ataques se usaron vehículos con armamento calibre 50.

El secretario reveló un video de la detención de Ovidio Guzman en su domicilio durante el operativo.

A las 15:15 horas, señaló, Ovidio salió al estacionamiento del inmueble, donde elementos de las FA lo detienen y lo invitan a persuadir a sus hermanos para detener las agresiones debido a que se estaba poniendo en riesgo a la población.

En el video se muestra a elementos armados en una entrada del domicilio y posteriormente los inquilinos, entre ellos el hijo de Joaquín Guzmán, salen del inmueble y se entregan a autoridades.

"Sal, sal, sal Ovidio", dice uno de los elementos.

"¿Traes armas?", le cuestiona. "No ya no", responde el hijo del capo.

"Ya no quiero que haya desmadres, por favor", pidió el "Chapito" por teléfono mientras se encontraba detenido, de acuerdo con las imágenes mostradas durante la conferencia del Presidente López Obrador.

"Ya paren todo", insistió en reiteradas ocasiones.

Durante la llamada telefónica con su hermano, subrayó el Secretario Sandoval, éste le establece que no va a cesar las acciones e incluso lanza amenazas contra militares.

Los primeros militares heridos debido a las agresiones de grupos armados en esa ciudad se reportaron a las 15:25 horas.

Agregó que, a las 15:45, el Gabinete de Seguridad informó al Presidente López Obrador sobre los hechos en Culiacán.

Alrededor de las 15:50, vehículos con gente armada rodearon las Bases Militares de Operaciones en Cosalá, Costa Rica y El Fuerte y se registró la retención de elementos castrenses.