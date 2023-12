Video: Advierte Sheinbaum: la derecha usa disfraz

Puebla, México.- En Tehuacán, Puebla, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, advirtió que la derecha en México utiliza un disfraz para engañar al electorado con el supuesto apoyo los programas de la 4T.

Luego de poner un audio del expresidente Vicente Fox, donde habla de quitar programas sociales para que los beneficiarios se pongan a trabajar, la morenista aseguró que así piensan todos los de la derecha.

"Claro, se ponen disfraces ¿eh? Para engañar al pueblo, nunca estuvieron de acuerdo con los programas sociales, pero ahora sí: 'no, sí estamos de acuerdo con los programas sociales', pues porque saben que tendrían todavía más rechazo del pueblo, nunca estuvieron de acuerdo con el aumento al salario mínimo, pero ahora sí: 'ah no, qué bueno que se aumentó el salario mínimo'. No hay que dejarse engañar, eso es lo que ellos piensan, que los programas sociales son para flojos", lanzó la exjefa de Gobierno.

"Imagínense la ofensa para los adultos mayores, son héroes y heroínas de la patria porque han sacado adelante a sus familias, han sacado adelante a sus pueblos, han sacado adelante a la nación, los pueblos originarios veneran a los adultos mayores y nosotros veneramos a los adultos mayores, lo mejor que podemos dar es una pensión universal, por eso no sólo la vamos a mantener porque está en la Constitución, sino por convicción, y va a seguir incrementándose", presumió.

Tras esto, Sheinbaum resaltó las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enarboló las pensiones a los adultos mayores, aumento al salario mínimo, los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la construcción de la Refinería de Dos Bocas, del Tren Maya y de los Aeropuertos de Santa Lucia y de Tulum.

En este sentido, se comprometió a continuar en ese tenor.

"No hay de otro camino. O qué quieren, transformación o corrupción", planteó a los asistentes a la concentración.

"El presidente mostró que disminuye la pobreza, disminuyen las desigualdades. ¿Cuál es la diferencia de fondo? que la economía crece desde abajo, de los hombres y mujeres de México, de los que menos tienen, no se riega desde arriba, hay que regar desde la raíz para que florezca el árbol, por eso ha demostrado que cuando se apoya al que menos tiene, se comparte la prosperidad, entonces México florece", expuso.

Promete continuidad

"Yo me vengo a comprometer aquí, en Tehuacán, que tanto quiero, que tantos recuerdos bonitos me da, yo me vengo a comprometer aquí con ustedes, con las y los poblanos, a que no vamos a traicionar el modelo del humanismo mexicano, a que vamos a continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública de México, a que tenemos grabado en el corazón los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robemos y nunca vemos a traicionar al pueblo de Puebla".

La aspirante a la Presidencia se traslada a Nochixtlán, Oaxaca, donde sostendrá otro encuentro con simpatizantes.