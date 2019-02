Video: Acusan que Sectur promueve turismo con logo de Morena

Ciudad de México— Un promocional de la Secretaría de Turismo que incluye la imagen del presidente López Obrador y el logo de Morena causó polémica en redes sociales por considerar que muestra una propaganda política en favor del presidente.

Gustavo de Hoyos publicó en Twitter que el spot casi no dedica tiempo a informar sobre la estrategia turística que se anunció el 24 de febrero. "Parece producido para un partido político. ¿Y donde quedó la estrategia turística?", escribió.

En respuesta, el titular de la Secretaría, Miguel Torruco, invitó al líder empresarial a conocer los planes de la dependencia, que según él no se reflejan en la porción del spot que criticó De Hoyos.

"Cuánto les molesta un video institucional que comunica las bases del futuro Programa Sectorial de Turismo pero nunca se alarmaron ni reaccionaron así por el despilfarro de videos promocionales, shows y de eventos ajenos al turismo de México. Un poco de congruencia no daña", señaló a su vez Simón Levy, el subsecretario de Planeación y Política Turística.