Vetará AMLO multas por 'injurias' en su contra

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador anunció que vetará un dictamen aprobado en San Lázaro que eleva castigos por "injurias" al presidente al considerar que no lo necesita.

"Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso".

"No necesito eso, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué... o sea no, libertad de expresión", comentó en conferencia en Palacio Nacional.

Una ley de 1917, que castiga "injurias" al presidente de la República, fue revivida y endurecida por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

A propuesta de la diputada zacatecana Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen que eleva los castigos por "injurias" al mandatario federal, a los Secretarios del Gabinete, Ministros, Gobernadores, legisladores y al Fiscal General de la República.

De acuerdo con lo planteado, las multas contempladas en esta ley que data de la época de Venustiano Carranza deben aumentarse porque las actuales "no inhiben la comisión de delitos".

El dictamen no tocó las penas de prisión consideradas actualmente, que alcanzan hasta dos años, pero convierte las multas en Unidad de Medida y Actualización (UMAS) y las eleva.

"La Ley sobre Delitos de Imprenta, en todas las fracciones del Artículo 33, aplica penas y multas que no rebasan en su mayoría los dos años de prisión, y multas de 25 a 200 pesos, y esto en la actualidad ya no funciona porque da pie a cometer los delitos del Artículo 3 que se refieren al orden público.

"Reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas, por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se deben actualizar", plantea la legisladora morenista.

"De otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también deben reformarse", señala.