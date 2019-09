'Veta' Fayad empresas acusadas por AMLO

Zacualtipán, Hidalgo— El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, advirtió que su Administración no dará contratos a las empresas acusadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de acaparar la distribución de medicamentos.

Aunque en agosto un juez federal declaró como ilegal el "veto" presidencial a al menos una de dichas empresas, el Mandatario priista se comprometió a que no se beneficiaría a ninguna compañía "boletinada" desde el Gobierno federal.

"(El Presidente) ha visto lo difícil que ha resultado ser el abasto de medicamento eficaz, porque unas cuantas empresas, como él nos lo ha referido, tenían cooptado este servicio y ahora muchos tratan de impedir que la nueva forma de hacer las cosas salga adelante", afirmó Fayad durante una visita de López Obrador al hospital rural de este municipio.

"Pero aquí en Hidalgo tendrá aliados, señor Presidente, porque, contra este tema, he de decirle que afortunadamente quien cubre el abasto de medicamento en Hidalgo no es ninguna de esas empresas señaladas como monopolistas de ese servicio, y además le anuncio públicamente que me comprometo a no contratar las empresas que el Gobierno federal boletine por corrupción: aquí no las vamos a contratar y aquí no les vamos a dar cabida".

El 20 de marzo, mediante un oficio, López Obrador ordenó impedir la participación de las empresas Grufesa, Maypo y Dimesa en contrataciones del Gobierno federal, al señalar que las tres concentraron 62.4 por ciento de las compras del IMSS y el ISSSTE.

Fayad sostuvo que los gobiernos locales deben secundar las soluciones planteadas por López Obrador para combatir la corrupción.

"Para resolver el problema hay que sumarnos al diagnóstico y la solución del Gobierno de la República y hay que evitar en los estados y en los municipios que este fenómeno nos afecte. La corrupción no va a poder si ven que el Presidente de México, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales estamos juntos en ello", planteó.

En su turno, el Presidente López Obrador volvió a criticar a las tres empresas farmacéuticas, de las que dijo que acaparaban la venta de medicamentos sin siquiera ser productoras.

El Mandatario federal elogió al Gobernador Fayad, pues, aseguró, en su Administración las autoridades no se roban el dinero público.