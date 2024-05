'Veracruz no merece mujer que se robó todo en Dos Bocas'

Ciudad de México.- Veracruz no se merece una mujer que se robó todo en Dos Bocas, afirmó Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial opositora que busca arrebatar la plaza a Morena.

Acompañada por José Francisco Yunes Zorrilla, el abanderado de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Gálvez abrió esta tarde en punto de las 13:00 horas su campaña en el norte de la plaza.

"Está cabrón el calor, pero está más cabrón aguantar a Morena otros seis años", advirtió ante varios cientos de simpatizantes que se congregaron en la calle Guerrero de Pánuco, cerca del kiosco donde cuelgan los retratos de decenas de desaparecidos

"No queremos una zacatecana (Nahle) que además salió bien bandida", insistió por la tarde, en ruta a Tantoyuca, resguardada por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

A la orilla de la carretera, con una corona de rosas y claveles, Xóchitl bailó el Xantolo, una danza tradicional

"Pepe Yunes va a ser el próximo gobernador, no tengan ninguna duda. Veracruz no merece una mujer que se robó todo en Dos Bocas", sostuvo.

En Pánuco, la abanderada opositora comunicaría a sus seguidores sus planes. "Ahora qué viene: ganar. Necesitamos ganar. Necesitamos parar la robadera. Todo se fue para Tabasco en una refinería que iba a costar 160 mil y ya cuesta 400 mil y ahí fue la robadera de la señora Nahle.

"Por eso no va a ser gobernadora de Veracruz, no queremos gente bandida. No queremos gente que venga a saquear a Veracruz. No queremos una Zacatecana en Veracruz. Por eso vamos a apoyar a Pepe Yunes. Por eso va a ganar Pepe Yunes. Y Pepe Yunes va a contar conmigo; para empezar, le vamos a dar mantenimiento a sus caminos", prometió.

"¿Qué necesitamos hacer estos 20 días? Miren, van a llegar los de Morena a tocar, les van a decir que si no votan les van a quitar el programa social y ustedes los van a engañar: 'Sí vamos a votar por tu candidata' y cuando se vayan les dicen: 'tómala, mangos, no vamos a votar por tu candidata', porque no se debe amenazar a la gente, ustedes llegaron aquí por su propio pie."