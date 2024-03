Ciudad de México.- Por segundo día consecutivo, la madre buscadora Cecilia Flores se presentó en Palacio Nacional con la intención de entregar la "pala de mando" al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con la herramienta que usa para buscar y desenterrar cuerpos, Flores se apostó afuera del recinto vestida de beisbolista, desde antes de iniciar la conferencia mañanera.

"Tuve que regresar el día de hoy porque el Presidente ayer dijo que hoy iba a hablar del tema de la pala ¿No? Que quería que se la dejara", expresó.

"Pero el día de hoy yo no vengo como madre buscadora, vengo como beisbolista, a ver si así me atiende".

Flores también portó un cartón con la leyenda: "Presidente, soy beisbolista, ¿me deja pasar?".

"Él no atiende a madres buscadoras, entonces, es una esperanza de que nos atienda así, me vestí como ellos, a lo mejor me puede atender", explicó.

"Tenemos muchas peticiones para el Presidente, necesitamos que nos escuche, que nos atienda, pero que nos atienda él, que no mande intermediarios".