Venden aún vapeadores... a un año de su prohibición

Ciudad de México.- Aunque están prohibidos desde hace un año, los cigarros electrónicos o vapeadores pueden adquirirse sin complicaciones en la Ciudad de México.

Es tan sencillo como comprarlos al exterior de estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Centro Histórico o en zonas como Ciudad Universitaria.

Algunos vendedores los ofrecen incluso frente a policías y presumen ofertas y variedad de sabores. Van de los 50 a los 300 pesos en promedio.

"Vamper" les llaman hombres que los comercializan en el Centro Histórico. Al preguntar si son de los prohibidos por autoridades ríen y sólo responden que son "de los buenos".

En zonas como Ciudad Universitaria, los dispositivos son de diversos sabores y se colocan en puestos, junto a productos de maquillaje, adornos y llaveros.

La Sedesa respondió a Reforma que entre el 2 de enero y el 16 de mayo se aseguraron mil 811 piezas de vapeadores, 154 esencias y cartuchos, 12 paquetes de tabaco picados y una caja de tabaco de sabor sin etiquetado en español y exhibida en mostrador.

Sin embargo, evadió precisar las zonas donde se llevaron a cabo las medidas.

Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de la organización Salud Justa, advirtió sobre el riesgo que representan al ofrecerse como una alternativa de menor impacto que los cigarrillos, lo que no es así.

La información es lo único que ayudará a quienes los consumen a decidir si se arriesgan o no, enfatizó.

Riesgos a la salud

El especialista destacó que, por cada inhalación a un vapeador, se puede consumir hasta 10 veces más nicotina que en un cigarro normal.

Indicó que los adolescentes son la población más expuesta a las adicciones y a ingerir sustancias desconocidas que podrían ser más nocivas, ante lo cual es urgente que las autoridades pongan el acento en difundir la información sobre este tipo de dispositivos.

Cárdenas apunto a que en diversos países se han emitido alertas sanitarias por los ingredientes no aptos para consumo humano que se han detectado en las mezclas de los vapeadores, y los cuales impactan tanto a nivel ambiental como en la salud de los usuarios.

"Al estar en un sector de prohibición y sobre todo no regulado, pues, encontramos que la cantidad de sustancias que ponen, no la informan y pueden poner sustancias altamente contaminantes, no solamente a las personas, sino al ambiente", explicó el especialista.

El experto añadió que los vapeadores no son una solución para dejar de fumar y que, de acuerdo con cifras que se difunden en otros países, menos del 10 por ciento de consumidores de los cigarros electrónicos deja el tabaco.

El decreto fechado el 31 de mayo de 2022 proscribe la venta de los dispositivos electrónicos para fumar, los vaporizadores con usos similares y sus mezclas.