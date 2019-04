Ven riesgo por propuesta sobre cannabis

Especialistas y legisladores advirtieron riegos en la iniciativa presentada por la ex senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, que legaliza el consumo de mariguana en espacios libres.

El neurocirujano, Rodolfo Ondarza, indicó que la propuesta no toma en cuenta los diferentes tipos de cannabis y la poca capacidad del sector salud para hacer frente a sus efectos.

Al participar en el foro "Espacios libres de humo de cannabis" en la Cámara de Diputados, el especialista indicó que la iniciativa no toma en cuenta el hecho de que la mariguana tiene diferentes concentraciones de tetrahidrocannabinol, sustancia que afecta la conciencia y cuyo consumo prolongado genera que los consumidores deseen dosis más fuertes.

"Deberíamos hablar de diferentes marihuanas, desde aquella que tiene una baja concentración de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que afecta la conciencia del ser humano, que es lo que nos hace sentir, saber que somos seres humanos, hasta mariguanas que han sido tratadas genéticamente y que pueden ser superiores al 26 por ciento de tetrahidrocannabinol.

"No hay una sola línea en la legislación que prevea esto, porque el usuario normalmente va teniendo tolerancia a estas drogas y va necesitando cada vez mayor potencia de las mismas. La experiencia internacional muestra que eso es cierto; la tendencia es a consumir cada vez mayor potencia de la mariguana", afirmó.}

En noviembre del año pasado, la hoy Secretaria de Gobernación presentó una iniciativa que plantea la posibilidad de que lo adultos fumen marihuana en espacios libres, exceptuando aquellos que hoy son considerados como 100 por ciento libres de humo de tabaco.

Otro problema de esta iniciativa, agregó, es la falta de capacidad de los servicios de salud y de centros especializados en la atención de adicciones.

"Desafortunadamente, estamos heredando un sistema de salud decadente, en ruinas, donde hay una carencia de centros apropiados para el tratamiento de adicciones, entonces es complicado poder decir que pudiéramos están de acuerdo con la legalización de la mariguana", indicó.

El neurocirujano sostuvo que está en contra de la criminalización de la mariguana. Y advirtió que de dejar las cosas como están propiciaría el incremento de productos milagro, por lo que se pronunció a favor del establecimiento de lugares específicos para el consumo de cannabis.

"Yo creo que debería de ser en lugar específicos el consumo, aquí tenemos que considerar que el cerebro humano no madura hasta los 20, 21 años de edad () el momento en el que hay mayor número de consumidores", señaló.

En su turno el diputado del PT, José Luis Montalvo, advirtió que otro de los problemas es salvaguardar el derecho de los fumadores pasivos a no ingerir sustancias que no desean.

El legislador puso como ejemplo que, en el caso del tabaco, en casi todo el País hay restricciones para fumar en espacios públicos.

"Nosotros entendemos que en lugares públicos sí, pero con restricciones, en lo personal no estoy de acuerdo; sin embargo, el gran problema aquí es que si bien un mexicano o una mexicana toma la decisión de fumar, el gran problema de hacerlo en espacios públicos son los fumadores pasivos aquellos que, sin tener la voluntad o la intención de fumar necesariamente, tengan que estar fumando lo que no han decidido hacerlo; esas son las restricciones que nosotros tenemos que vigilar", afirmó.

Montalvo dijo que están a la espera de una discusión más amplia de la iniciativa que será analizada en el próximo periodo de sesiones.