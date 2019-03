Ven rezago en igualdad de género laboral

Ciudad de México— En el País sólo el 43 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral formal, frente al 78 por ciento de los hombres, lo que coloca a México entre los países de América Latina más atrasados en la inserción de las mujeres en el sector, afirmó Juliette Bonnafé, oficial de programas en ONU Mujeres México.

Una de las razones de este rezago es que las mexicanas dedican más tiempo a realizar trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, explicó en entrevista.

"Las mujeres mexicanas son las que más trabajan de todo el continente, eso es muy fuerte, y es porque trabajan la mayoría del tiempo en el trabajo no remunerado, que es el trabajo que tiene que ver con cuidados de hogares y cuidados de personas.

"Entonces, esta carga de cuidados que asumen las mujeres mexicanas, entre otras cosas, no está bien porque les impide estar en igualdad de condiciones en el mercado laboral formal", sostuvo.

La especialista recordó que en México el valor económico de las labores domésticas, que son realizadas por mujeres mayoritariamente, equivalió al 23.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, según datos del Inegi.

"Es como un subsidio invisible pero altísimo de las mujeres a la economía nacional", subrayó.

Detalló que el trabajo no remunerado incluye labores en los hogares, como preparar la comida y asear la casa; cuidar de niños y niñas, y de personas enfermas o de la tercera edad.

"Estamos en una sociedad cada vez más envejecida y envejeciendo, es decir, vamos a tener cada vez más personas de la tercera edad y enfermedades vinculadas con la tercera edad prolongada. Esta carga de cuidados va a ir en aumento ¿Entonces, cuál es el plan? ¿Dejarla a cargo de las mujeres de manera invisible?", cuestionó.

La experta de ONU Mujeres señaló que es necesario construir un sistema nacional de cuidados y una política de Estado en la materia, que incluya reconocer el trabajo de cuidados como un bien público, e invertir en más y mejores servicios públicos de cuidado para personas dependientes, como escuelas de tiempo completo o casas de día para adultos mayores.

"Sería el sistema público haciéndose cargo con servicios especializados y adecuados de calidad de niños, niñas y adolescentes, que permite que las mujeres también salgan a trabajar en horario laboral", indicó.

La creación del sistema nacional de cuidados, refirió, permitiría a México cumplir para 2030 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco, sobre igualdad de género.

"Lo que llamamos desde ONU Mujeres es justo pensar en la igualdad y, sobre todo, en la protección. Hacemos un llamado a que se garantice la protección social para las mujeres como un elemento indispensable para el desarrollo sostenible", subrayó.

Además, recordó, el País ratificó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el instrumento internacional en materia de derechos de las mujeres, por lo que es obligatorio para el Estado mexicano cumplirlo.

Recordó que en 2018 México rindió cuentas ante el Comité de la CEDAW, que resaltó su preocupación por la escasa participación económica de las mujeres en México, su poca inserción en el mercado laboral formal -casi 60 por ciento de las mexicanas trabaja en la informalidad-, y la persistente disparidad salarial por razón de género.