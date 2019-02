Ven improcedente suspender recursos a refugios

Suspender la convocatoria para otorgar subsidios a refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia mientras se revisa este programa es improcedente, ya que viola tratados internacionales a los que México está suscrito, afirmó la Red Nacional de Refugios.

Además, subrayó, 346 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 son específicamente para refugios, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de instancias públicas, por lo que no pueden ser ejercidos mediante otra estrategia o destinados a otro fin.

Tras cancelar dicha convocatoria, la Secretaría de Salud informó que revisaba si los refugios entraban también en el mandato presidencial de "no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano".

Agregó que analizaba cómo optimizar los recursos etiquetados para este fin, incluso, a través de otros programas o acciones.

La Red Nacional de Refugios reiteró que, al suspender la convocatoria, el Estado mexicano incumple sus obligaciones, establecidas en el artículo primero constitucional, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños.

También rompe con los establecido en la Convención Belém Do Pará, ratificada por México, que establece el marco normativo aplicable para atender los casos de violencias contra las mujeres.

A través de una carta, suscrita por 130 organizaciones y activistas, la Red exigió de nuevo quitar la suspensión a la convocatoria, liberar los recursos etiquetados para refugios y aplicarlos al 100 por ciento.

"Instamos urgentemente al Gobierno federal y a la Secretaría de Salud a subsanar esta acción inadmisible y lamentable que vulnera los derechos de las mujeres a vivir libres de violencias, que va en contra de los tratados internacionales y nacionales en la materia", señaló la Red en un pronunciamiento.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, recordó que estos espacios son el mecanismo mejor articulado para la prevención de feminicidios, ya que salvaguardan la integridad de mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de violencia al grado de estar en riesgo de perder la vida.

Subrayó que el 70 por ciento de los refugios son operados por organizaciones de la sociedad civil y brindan atención integral gratuita y han cumplido con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la ley.

Su cancelación pondría en riesgo la vida, integridad y seguridad de más de 20 mil mujeres, niñas y niños que actualmente reciben atención en los refugios, alertó.

Remarcó que más del 50 por ciento del País se encuentra en Alerta por Violencia de Género, se registran 9 feminicidios al día y más del 66 por ciento de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia.