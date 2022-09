Ven en PAN y MC trueque: desafuero de Alito por reforma a GN

Ciudad de México.— Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negocia la reforma sobre la Guardia Nacional a cambio de librar a su favor el proceso de desafuero en su contra.

Margarita Zavala opinó que si la permanencia de militares en las calles está considerada en la Constitución hasta el 2024, debería revisarse ese tema hasta esa fecha, porque parece que el tema está sujeto a negociaciones a favor de una persona.

PUBLICIDAD

"No discutamos de fondo lo que no tiene fondo, sino más bien un tema que es preocupante y que espero no haya sido resultado de negociaciones para salvar a una sola persona que pudiera ser el presidente del PRI. Espero que no", indicó en entrevista.

Agregó que lo que es fundamental es mantener la alianza opositora y que ésta no debería depender de las amenazas del partido en el poder a una sola persona.

"Está clarísima la norma Constitucional y espero que la alianza no esté sujeta a amenazas del poder a una sola persona, porque es de plano no pensar en el país, ni en el sentido democrático que tenemos que defender en la vida diaria nuestro México", señaló en entrevista.

Agregó que se debe valorar que todos los días, desde el Gobierno hay un ataque a quien disiente, a quienes no están de acuerdo, a las distintas oposiciones, tanto de partidos políticos como de diversos sectores de la sociedad.

"Todo el tiempo a quienes pensamos distinto se nos ataca y se nos persigue, eso es lo que debería estar en el centro y no sólo un expediente, una carpeta ni mucho menos un acuerdo y espero que así se haga un llamado también a los propios integrantes de los partidos", opinó la diputada de Acción Nacional.

Zavala destacó que los "saludos" entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el pasado primero de septiembre generan sospecha, debido al comportamiento del tricolor en los últimos días.

Por otro lado, los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski aseguraron que hay una negociación entre Morena y el PRI, para garantizar impunidad para Alejandro Moreno, acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía de Justicia de Campeche, la cual ha pedido su desafuero.

"No se vale que el PRI negocie su impunidad y la impunidad de sus dirigentes, a cambio de traicionar el voto y el mandato popular que les dieron los electores en el 2021.

"El PRI está jugando para Morena y traicionando a los ciudadanos", advirtió Álvarez Máynez, al señalar que frente a ello, MC es una opción.

El coordinador de MC dijo que la propuesta del PRI de dar 9 años, y no cinco, a la Guardia Nacional para consolidar su conformación, es una traición a los votantes.

Jorge Álvarez Máynez sostuvo que esto es una alerta para los ciudadanos que quieren contrapesos al poder, esperan la paz del país y que quieren acotar los excesos que hoy se están cometiendo.

Chertorivski indicó que se está generando mayor militarización en el país.

"El PRI o la dirigencia del PRI, así hay que decirlo, quizá para salvar sus escándalos y problemas legales, está pactando con Morena para hacer una reforma constitucional para pasar la Guardia Nacional a la Sedena", manifestó Salomón Chetorivski.

Agregó que con la actuación del PRI, el voto a su favor en el 2021 resultó "inútil".