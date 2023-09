Ven en mañaneras vehículo de acoso y difamación

Ciudad de México.- Las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador no sirven para ejercer la libertad de expresión y se han convertido en un vehículo de acoso, difamación y ataques verbales a ciudadanos e instituciones, alertaron Denise Dresser y Lorenzo Córdova.

Manifestaron que en tales conferencias hay un abuso de poder por parte del Ejecutivo federal y que es necesario recurrir a las mismas instituciones del Estado para hacerle frente.

En un panel sobre el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, organizado por el INAI, ambos académicos y articulistas describieron el modus operandi de las llamadas "mañaneras" para atacar personas e instituciones.

El ex presidente del Instituto Nacional Electoral resaltó que la libertad expresión desde el poder público tiene sus límites y no se equipara con el derecho que puedan ejercer los gobernados.

"En la conferencia de prensa matutina ocurre permanentemente la violación de libertades, se difama a las personas, se le imputan delitos sin ningún tipo de fundamento.

"Desde la tribuna presidencial se detona, se construye el mecanismo de hostigamiento, cuando algún periodista hace una pregunta y detona una calificación de la Presidencia, que a su vez activa polos en redes, que multiplican el linchamiento digital", destacó el ex consejero electoral Lorenzo Córdova.

Indicó que se genera una violencia verbal, cuyo riesgo es que se convierta en violencia física.

Resaltó que ante los abusos de poder se debe recurrir a las instancias institucionales.

Denise Dresser afirmó que en las conferencias de Andrés Manuel López Obrador no se informa a la sociedad, sino que se adoctrina.

"No se ofrecen datos verificables, se promueven otros datos, que no se pueden verificar; en la mañanera se promueve la polarización disfrazada de libertad de expresión del presidente.

"Ahí no hay diálogos circulares, sino difamaciones presidenciales; ahí no se desmiente el fake news, se crea el fake news, sobre como el 'INAI no sirve para nada', 'la Suprema Corte jamás ha hecho nada por el pueblo de México', aunque reconoció el derecho a decidir de las mujeres", describió.

Aseguró que en las conferencias se difama, se agrede, se miente y se busca destruir la reputación de cualquiera que sea un crítico, cuando los críticos en una democracia son un contrapeso indispensable.

"Atrás quedó la promesa de que la mañanera sería un lugar de rendición de cuentas, de transparencia en el ejercicio de la función pública, en lugar de eso, presenciamos un acto cotidiano de hostigamiento, porque las palabras del presidente pesan, tienen consecuencias", reprochó.

Citó que la Ministra Norma Piña casi no era conocida por la población y, en unos días, fue repudiada porque el presidente la tachó de corrupta y enemiga del pueblo.

"Esa supuesta libertad de expresión del presidente se vuelve permiso para agredir, se convierte en un señuelo para satanizar y se transforma en derecho a difamar", sostuvo.

Cuestionó si se les habría justificado libertad de expresión a ex presidentes que han sido cuestionados por sus dichos.

"La amnistía intelectual que demasiadas personas le conceden al presidente actual, ¿la habrían tolerado, se la habrían concedido a presidentes del pasado, para que se burlaran de feministas, bautizaran como pueblo solo a sus seguidores, endiosaran al Ejército y taparan sus tropelías? No, hubieran criticado el discurso de odio y la retórica polarizante", puntualizó.

El evento para celebrar el Día Internacional de la Libertad de Expresión es un llamado a la congruencia democrática y no a la excepcionalidad que ha existido y persistido a lo largo de este sexenio, agregó.

Dresser recordó que en 107 ocasiones ha sido mencionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que llamó el "asesinato verbal" de la mañanera, en el "circo romano" que se arma en Palacio Nacional.

Explicó que acudió al Poder Judicial a defenderse, con demanda de amparo, contra un Gobierno que calificó de "abusivo", luego que el Ejecutivo federal la llamó "agente de un gobierno extranjero".

Aseguró que no fue una opinión del mandatario, sino una difamación, que se ha traducido en ataques a su persona.

"Ojalá los jueces defiendan el derecho de la ciudadanía en una democracia a recibir información veraz, objetiva, oportuna, y sin sesgos, como lo establece la Constitución y no lo que recibimos a través de la conferencia mañanera, por eso demandé", sostuvo.