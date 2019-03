Ven difícil probar desvíos para EPN

Ciudad de México— El fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, consideró que es muy difícil probar que el dinero de Odebrecht ingresó a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, en virtud de que muchas veces los recursos económicos se trasladan en efectivo para no dejar huella.

El funcionario dijo que el órgano investigador a su cargo aún no ha podido determinar si los indicios de la indagatoria conducen a pruebas sólidas y tampoco ha resuelto si los delitos están prescritos.

"Existe ya avanzada una investigación, el Fiscal General ha declarado que va a asumir él la persecución de ese delito y tiene muchos elementos, porque hay varios delitos que pueden estar sujetos a prueba. En materia electoral es distinto porque nosotros tenemos que probar algo muy difícil, que esas manipulaciones que se hicieron en Odebrecht, que dieron lugar a dinero masivo, se trasladaron y convirtieron en dinero electoral. Eso ya es otra cosa", explicó.

"Es muy difícil la prueba de eso porque muchas veces esos recursos se trasladan en efectivo, sin el menor indicio. De todas maneras estamos tratando de continuar la investigación".

En relación a la vigencia o prescripción del delito electoral imputado a Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, Ortiz Pinchetti puntualizó que se trata de un tema que se encuentra en análisis y para el cual aún no hay fecha para determinar.

¿Qué se requeriría para poderla determinar?, se le preguntó.

"Que los indicios se estudien a fondo, hasta ver si conducen a pruebas sólidas, eso es lo que todavía no hemos podido determinar. Sí, ha habido informes de Brasil y de Suiza, son muy complejos, vamos a ver si de ellos se desprende alguna (prueba), aunque sea una presunción, de que hubo estos traslados de dinero", indicó.

"No me aventuraría (a señalar un plazo para resolver la indagación), quizás antes de que se cumpla el año estaremos ya identificando la parte electoral, que lo otro es trabajo de la Fiscalía General".

En relación al documental "Populismo en América Latina", informó que la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía Electoral, pero la investigación no dará inicio hasta que exista un dictamen del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral federal.





Alerta por fraudes

Ortiz Pinchetti aseguró que, salvo los comicios de 2018, México es todavía uno de los países donde no existen elecciones auténticas y en el que aún no se ha desterrado el fraude.

De acuerdo con el Fiscal, las elecciones a la Gubernatura del Estado de México en 2017 fueron un ejemplo extremadamente espectacular en el que se emplearon todos los recursos posibles para impedir que el pueblo eligiera a sus gobernantes.

"Pues no, no se disipó, como le platico, en 2017 lo vimos en todo su esplendor... (el fraude) es una forma de organizar la vida política basada en que no es necesariamente inmoral, es parte de una forma de ser", expuso.

"Somos uno de los cuatro países que todavía no tiene elecciones auténticas. Bueno, la de 2018 lo fue y también tuvimos una cosa excepcional que el perdedor se adelanta y, ante el asombro generalizado, reconoce que perdió, es un hecho histórico el acto de (José Antonio) Meade".





Desaparece Fepade

Adelantó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) desaparecerá y en su lugar vendrá una Fiscalía Electoral, con la voluntad política de acabar con los fraudes.

"La Fepade va a desaparecer, va a empezar la vida de la Fiscalía Electoral. Tenemos un nuevo marco jurídico, una nueva fuente para nuestra constitución y tenemos una intención muy distinta. La Fepade fue durante 25 años, con excepción del desempeño de Santiago Nieto, un organismo decorativo, nunca tuvo ni recursos ni hubo voluntad política para que se convirtiera en una verdadera Fiscalía Electoral. Esperamos que ahora sea", apuntó.

"¿Y por qué son distintas las dos épocas? Porque ahora hay un régimen que está a favor de la democracia y antes había un régimen que estaba a favor de la simulación. Necesitaban de la Fepade para adornar los comicios con el trabajo de un fiscal y cuando Nieto intentó tomar las cosas en serio lo defenestraron, fue una actitud heroica de parte de Santiago Nieto, pero pues le costó la chamba. Ahora le han hecho justicia y está en la Unidad de Información Financiera, que es una forma de hacer vigilancia de los comicios".