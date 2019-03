Ven déficit de especialistas forenses

Ciudad de México— La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) reconoció que faltan arqueólogos y antropólogos forenses que trabajen en investigar, identificar y preservar los cuerpos que se encuentran en las fosa clandestinas.

Karla Quintana Osuna, titular de la dependencia, estimó que en las entidades con altos índices de violencia deben existir, por los menos, cinco antropólogos y cinco arqueólogos.

La funcionaria reconoció que necesitan convencer a expertos que laboren en las fiscalías estatales y en las comisiones locales de búsqueda.

"El trabajo de un arqueólogo, de un antropólogo en fosas es imprescindible para conservar y preservar uno, por su puesto, material que pueda servir para identificar estas personas y dos para identificar los patrones y modus operandi por los que están pasando estos crímenes", dijo en entrevista tras participar en la presentación del libro Protección a los Derechos Humanos. Perspectivas Nacionales e Interamericanas.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM expuso que la crisis de derechos humanos y desaparición de personas creció en los últimos años, pero a los estados no se les apoyó y no hay una buena coordinación.

Analizó que los perito como médicos, odontólogos, criminalistas, arqueólogos, antropólogos, genetistas que existen no estaban preparados para una crisis de violencia como la que se vive.

"Abrir fosas tiene una ciencia y tiene un arte específico para conserva no solamente los cuerpos sino para poder observar en materia de investigación y de verdad", explicó.

Detalló que la CNB trabaja para confirmar la cifra de los 40 mil desaparecidos y 26 mil cuerpos sin identificar que existen en País.

"Tenemos una crisis forense, tenemos alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar y hay que revisar ese dato.

"Sabemos que los institutos y las morgues no tienen la capacidad para preservar esos cuerpos. La pregunta que nos tenemos que hacer, como Comisión Nacional de Búsqueda, es ¿dónde están esas personas?", cuestionó.

Adelantó que están en pláticas con otras secretarías para la creación de un Instituto Nacional Forense o de Identificación Humana.

Explicó que organizaciones internacionales ya mostraron su apoyo tanto con la integración de expertos como con la aportación de recursos.