Ven declive de líderes sindicales

Ciudad de México— La reforma laboral va a permitir el declive de líderes sindicales como el petrolero Carlos Romero Deschamps, el ferrocarrilero Víctor Flores o la obrera-campesina que encabeza Isaías González Cuevas, coincidieron abogados laborales.

"La reforma laboral tiene que ser aprobada ya, es una presión del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), ya nada de que 'podrán' los sindicatos tener elecciones libres y secretas, sino que 'deberán', eso es lo que no les gusta a organizaciones como la CROC y sindicatos clientelistas, esto va a echar abajo a todos esos viejos líderes", advirtió Raymundo Gil, abogado constitucionalista.

"México realiza un control legislativo, o sea está haciendo una ley en cumplimiento a los tratados, de hecho la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había dado un paso en ese sentido, de no obligar a nadie a pertenecer a un sindicato, por eso el T-MEC está llamando la atención a México de aprobar la reforma", añadió Gil.

Para el litigante, la reforma laboral va a permitir que ningún trabajador sea excluido de una empresa por decisión de un gremio o sindicato.

"Ya no habrá exclusión por admisión, se rompe el corporatismo que era la forma de tener el clientelismo, sino entramos a la ley no hay Tratado y eso nos va a perjudicar a todos", abundó el litigante.

Roberto Juárez, abogado laboral que lleva años peleando elecciones libres y secretas en el sindicato de Pemex, advirtió que aún con los cambios a la Constitución, se deben obligar a los sindicatos a modificar sus estatutos, pues de lo contrario, los líderes seguirán amparándose en sus propias reglas.

"De nada sirve el cambio a una ley si no cambian los estatutos, sino se obliga a los sindicatos a su modificación, ahí está la clave.

"Un líder sindical incluso podría recurrir a amparos para que la ley no se aplique en sus gremios y continuar como líderes bajo el auspicio de sus estatutos, para tirar a Romero Deschamps, por ejemplo, se requieren esos cambios", consideró Juárez.