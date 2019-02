Ven clientelismo con las estancias

Ciudad de México— Representantes de las organizaciones civiles Oxfam, Save the Children y Gire acusaron ayer que el recorte a la estancias infantiles y la transferencia directa del dinero a los padres tendrá un efecto en la educación de los niños y que al mismo tiempo fortalecerá la base clientelar del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, propusieron al Gobierno federal una reestructuración integral del programa que opera la Secretaría de Bienestar, en el cual se priorice la promoción del desarrollo de la niñez.

“Los cambios anunciados recientemente reflejan una visión en la que no se establece el cuidado de las niñas y niños como un derecho, sino como una transferencia de dinero sujeta a manejos discrecionales, poniendo toda la responsabilidad a la estructura familiar, que históricamente es ventajosa para las mujeres”, dijo el director ejecutivo de Oxfam México, Ricardo Fuentes Nieva, en conferencia de prensa conjunta.

Acusó que la reducción de 2 mil millones de pesos, lo que equivale a la mitad del presupuesto para el programa que atendía a más de 300 mil niños en 9 mil estancias de todo el país, es una política que desconoce el compromiso del Estado con la educación inicial.

“Lo que nos preocupa es que parte de esta decisión se toma porque la niñez no es clientela, la niñez no puede votar, la niñez no puede recibir una transferencia directa y no puede después movilizarse”, afirmó.

La CEO de Save the Children, María Josefina Menéndez, coincidió en que la decisión del presidente de quitar a intermediarios para repartir directamente el presupuesto para el programa, podría generar una clientela para Morena.

“Por supuesto que el efecto concreto es la construcción de una base social es muy fuerte. Estamos sobre la base de la construcción de una base social que probablemente alimente a un movimiento que para qué mencionar el nombre, todo mundo lo sabemos”, añadió.

Menéndez no descartó que los recursos que reciban los beneficiarios sean utilizados en la satisfacción de otras necesidades, lo que ponen en riesgo la continuidad de los menores en las estancias.

Los activistas calcularon que de diciembre a la fecha, más del 30 por ciento de los niños que estaba en los centros infantiles dejó de acudir.

La directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, lamentó que las estancias vayan a desaparecer a pesar de que un estudio del Coneval arrojó que el 93.9 por ciento de las madres beneficiadas reconocieron que esos lugares contribuían a mejorar su calidad de vida, la de sus niños y la de toda su familia.

“Estamos viendo que los datos estadísticos no están sirviendo están sirviendo poco para el diseño de las políticas públicas lo cual parece preocupante”, afirmó.

Tras señalar que el Estado debe garantizar las condiciones que permitan conciliar la vida personal y laboral de los madres trabajadoras y fortalecer el acceso a servicios de cuidado infantil, llamaron al Gobierno federal a generar una nueva política integral para la Primera Infancia basada en enfoque de derechos.





Alista el DIF estrategia

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) alista un programa para la supervisión y evaluación de los más de 13 mil Centros de Atención Infantil (CAI) en el país que brindan el servicio de atención y cuidado a más de 700 mil niños menores de 5 años.

En un comunicado, informó que tras una revisión de 42 mil 600 cédulas de supervisión a estancias infantiles, se determinó fortalecer el monitoreo de los establecimientos para garantizar el derecho de niñas y niños a recibir cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica.

El Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación de los CAI, que deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, contempla rubros como entornos seguros, afectivos y libres de violencia, servicios de calidad y calidez con personal apto.

También atención y fomento al cuidado de la salud, alimentación para una nutrición adecuada y suficiente, orientación y educación de acuerdo a su edad, atención médica en caso de urgencia, así como información y apoyo a los padres o tutores.

“Lo anterior dará pie para que el Ejecutivo federal organice la operación en todo el país, del Consejo Nacional de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; coordine la operación del Registro Nacional de los CAI y verifique que los servicios cumplan con los estándares de calidad y seguridad que exige el principio de interés superior de la niñez”, indicó el DIF.