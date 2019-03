Ven carencias en consulados

Ciudad de México— Los empleados de base de los consulados y las Embajadas de México en Estados Unidos señalaron que trabajan con bajos salarios y sin condiciones laborales estables ante la presentación de un decálogo de acciones para proteger a los mexicanos en ese país.

"Nos parece una estrategia fantástica, pero cómo, con qué recursos. ¿Pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador que trabajemos gratis?", dijo Dulce Flores, quien trabaja en una unidad móvil del Consulado General de México en Los Angeles.

"Los consulados están en la quiebra. ¿Cómo vamos a lograr los resultados que su estrategia ha fijado?", añadió.

En entrevista, la tabasqueña de 35 años que se fue hace 11 años a trabajar para la diplomacia mexicana en el país norteamericano detalló que en promedio un empleado local en los consulados gana 2 mil 188 dólares al mes y que de un año a la fecha, sus contratos han sido reducidos a tres meses.

"Nosotros estamos más que comprometidos con México pero, ¿quién está respondiendo a nuestras necesidades?", expresó.

Señaló que la mayor parte de los mil 700 empleados locales que tiene el País en Estados Unidos son profesionistas, con una licenciatura terminada.

"Se necesitan personas completamente capacitadas para atender, defender y proteger los derechos humanos de nuestros connacionales, no puede haber tanta rotación", consideró.

Los empleados locales son aquellos trabajadores que son contratados para realizar el trabajo de las representaciones diplomáticas; según el artículo 27 del reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, no pertenecen ni serán considerado miembros del SEM ni trabajador de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Los empleados locales hacemos de todo: poderes notariales, pasaportes, actas de nacimiento; además las labores de protección, ir a los centros de detención migratoria, etc", relató Flores.

Otro empleado local, del Consulado General de México en Houston, que prefirió guardar el anonimato, aseveró que la mitad del sueldo de los trabajadores de este tipo se gasta en la renta y que les cuesta trabajo pagar el seguro de gastos médicos, el cual no cubre las familias que han formado en Estados Unidos.

"En 2015 tuvimos un movimiento de brazos caídos y sólo conseguimos un aumento de 4 por ciento, pero la inflación y el costo de vida en EU ha subido mucho más", expuso.

"Cincuenta por ciento se va en la renta; 25 por gastos fijos como el seguro del auto; 25 por ciento para la despensa. ¿Qué sucede con las enfermedades y otras necesidades que no se alcanzan a cubrir con el sueldo que tenemos?", añadió.

Relató que atendiendo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos les ha preguntado, por curiosidad, cuánto ganan, y afirmó que cualquiera gana más que ellos.

Aseguró que después de la presentación de la estrategia para proteger a los mexicanos en EU, la cual presentó López Obrador el pasado 28 de febrero, a los empleados locales no se les ha informado oficialmente qué cambios se generarán a raíz del decálogo.