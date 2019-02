Ven burla de AMLO como cumplido

Ciudad de México— Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó de los promotores del grupo de contrapeso surgido el fin de semana, el senador panista Gustavo Madero afirmó que el tabasqueño había acusado el golpe.

"Quiere decir que le dolió y que acusó recibo. Fueron cinco minutos de su homilía matutina y acusó recibo. Obviamente, trastocando y desvirtuando el espíritu del grupo", consideró en entrevista.

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que sus adversarios están desesperados, que la iniciativa le provoca ternura e incluso sugirió que se organicen mejor para no hacer el ridículo.

Para el senador chihuahuense, "es obvio que el Presidente está preocupado y que, para no perder la costumbre, hace una visión maniquea de que los que no están con él son conservadores, como parte de su estrategia de tratar de desprestigiar cualquier visión diferente a la suya".

El perredista Fernando Belaunzarán dijo que es positivo que el Presidente haya respondido a la creación de un grupo plural.

"El que nos haya dado cinco minutos de su conferencia mañanera es positivo. Apenas asomamos la cabeza y ya nos reconoció como actores, ya nos respondió, eso es más significativo que las descalificaciones.

"El tiempo que dedicó a descalificarnos nos da la razón: el Presidente no acepta la discrepancia y lo lleva al espacio público, pero no nos debe ver como enemigos porque sólo vamos a ejercer el derecho a ser críticos", destacó el dirigente del PRD.

La diputada federal Martha Tagle, de MC, lamentó la postura asumida por el Mandatario ante el grupo, a cuyos integrantes llamó "ternuritas", pues, dijo, polariza a la sociedad.

"Creo que a lo que no hay que abonar más es a esa polarización, si él quiere seguir polarizando y es algo que le funciona es muy respetable, en su mecanismo de comunicación política, pero no me siento reflejada ni aludida en ese comentario", afirmó.