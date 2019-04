Ven afectación por cambios en fondo minero

El puerto de San Felipe, en donde persiste la veda de pesca y a los pescadores no se les ha pagado la compensación desde hace cuatro meses, será afectado con la reorientación del Fondo Minero al programa de "tandas del bienestar" del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diputado Jorge Núñez, del Partido Baja California, informó que durante los últimos años, San Felipe ha podido realizar obras públicas solo a través del Fondo Minero que calculó asciende a 15 millones de pesos al año.

"Tendrá una gran afectación, esos 15 millones de pesos anuales ha sido de lo poco que se le ha invertido al puerto en los últimos ocho años, vialidades importantes se han hecho con ese recurso", dijo.

"Es muy lamentable, porque el Gobierno federal centraliza nuevamente los recursos, con ese discurso de que 'yo controlo el dinero porque no confío en los Gobernadores y Munícipes, por la percepción de que roban', el Gobierno federal pone en una situación delicada al Puerto", añadió.

Del 2014 a la fecha, el Puerto de San Felipe ha tenido casi nulo apoyo de parte del Gobierno del Estado o del Ayuntamiento, afirmó.

"Las últimas vialidades que se han hecho ha sido por parte del recurso minero, la anterior Administración municipal irresponsablemente no ejerció ese dinero, no entiendo por qué, nosotros hicimos una mesa de análisis con varias autoridades federales y se hizo el compromiso de que se hiciera uso del recurso".

Núñez refirió que esta situación del recurso minero se suma a la afectación con por la veda en San Felipe.

"Aunque la problemática de San Felipe necesita otra salida, este tema de infraestructura se suma a que no hay recursos para los pescadores, llevan meses sin la compensación que aparte está mal manejado", subrayó.

"Y se les vuelve a dar un golpe muy duro con el recurso del Fondo Minero etiquetado para infraestructura de la población".

El Gobierno federal utilizará alrededor de 450 millones de pesos del Fondo Minero nacional para financiar créditos sin intereses.

Dicho fondo estaba dedicado a obras de infraestructura en los lugares donde hay concesiones mineras.

Además, en abril del 2015, el Gobierno federal anunció la veda para el Alto Golfo de California en protección de la vaquita marina.