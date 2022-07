Velan al ex presidente Luis Echeverría

Ciudad de México.— El ex presidente Luis Echeverría es velado esta tarde por sus familiares y amigos cercanos, sin que aún hayan acudido representantes de la dirigencia, diputados o senadores.

En la sala 7 premium de la agencia Gayosso Lomas Memorial se encuentra el féretro del ex mandatario, quien murió en su casa de Cuernavaca, Morelos.

Personal de seguridad impide que se dé acceso a la prensa.

En la sala están las hijas e hijos que le sobreviven al ex presidente Echeverría, así como nietos.

A dar condolencias han llegado Sergio García Ramírez, quien fue subsecretario de Gobernación con el ex mandatario, y Everardo Moreno, quien trabajó en la oficina de Hugo Cervantes del Río, ex secretario particular de Echeverría.

El cuerpo del ex presidente será cremado mañana en el Panteón Español y sus cenizas descansarán en un monumento en la casa familiar de San Jerónimo, donde están los restos de su esposa, María Esther Zuno, y sus hijos Álvaro y Rodolfo.

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, emitió una breve condolencia, a través de redes sociales.

"Mis condolencias a la familia del ex presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Descanse en paz", escribió el dirigente priista.

También el PRI lamentó la muerte del ex presidente de México, en el periodo 1970 a 1976.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del Ex Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz".