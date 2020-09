Ve injustificado bloqueo pero critica a Reforma

Angel Delgado / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el bloqueo de la CNTE a vías del tren en Michoacán es un asunto del Gobierno estatal, porque la Federación no debe nada a los maestros, sin embargo, criticó a Reforma por publicar que la Guardia Nacional se hizo a un lado y dejó que la toma se consumara.

"Quieren que se use la macana, porque son muy conservadores. Esto es un asunto que tiene que ver con el Gobierno de Michoacán. Nosotros no le debemos nada los maestros. Michoacán es el único Estado donde hubo un acuerdo para ampliarles el presupuesto educativo en cerca de 3 millones de pesos para que no les faltara el pago a los maestros. Nosotros no tenemos deudas.

"Y por eso estos hechos, que no tienen que ver con el Gobierno federal, hicieron bien los del Ejército, porque hay que evitar las confrontaciones. Sobre todo hay que evitar la provocación, porque lo que quisieran es que se utilizara la fuerza bruta para acusarnos de represores", señaló en conferencia.

El mandatario afirmó que quisieran que se reprimiera a la gente y agregó que el conservadurismo es sinónimo de autoritarismo y corrupción.

"Quisieran que se reprimiera a la gente. El conservadurismo así como es sinónimo de corrupción, porque como decía Hidalgo, el Dios de los oligarcas es el dinero, así como conservadurismo es sinónimo de corrupción, hipocresía, es sinónimo de autoritarismo. Son como se dice fachos", comentó.

Reforma publicó que los efectivos de la Guardia Nacional fueron testigos mudos del enésimo bloqueo ferroviario en Michoacán de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Ayer, cuatro puntos de la red ferroviaria en Pátzcuaro, Múgica, Maravatío y Uruapan fueron obstaculizados en reclamo de pago de bonos y contratación en escuelas de normalistas.

El acto de fuerza afectó la circulación de seis trenes procedentes de Nuevo León y otros tres del puerto de Lázaro Cárdenas, de acuerdo con datos de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán.