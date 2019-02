Ve Concamin apoyo al reactivar aranceles

Ciudad de México— La reactivación de aranceles a las importaciones textiles y de calzado, además del acero, da un "oxígeno" de seis meses para estudiar cómo se puede cuidar al sector, consideró la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicano (Concamin).

"Esto (los aranceles) es por seis meses para seguir en pláticas, esto es alargar un poquito para ver cómo podemos cuidar ese sector y principalmente cómo podemos hacer que siga generando empleos.

"Tenemos seis meses de oxígeno para ver cómo podemos como sector, (ser) un sector prioritario, un sector sensible, poder llegar a tener buenos arreglos. Hay una competencia global que no podemos descuidar", dijo Francisco Cervantes Díaz, presidente del organismo.

Respecto a los paros laborales de empresas maquiladoras en Matamoros, el líder de los industriales dijo que la situación es delicada, pero que han insistido en tener mesas de diálogo con Gobernación para atender el problema.

Hasta ahora dijo, las afectaciones ya rebasan los mil empleos perdidos y hay 14 empresas que todavía siguen en paro,

de las 39 que estaban bajo la misma situación.

"Estamos diciendo con voz enérgica que debemos de cuidar el empleo, quisiéramos pagar más pero son las condiciones que tenemos.

"La afectación va a creciente y de aquí a seis meses podemos rebasar los 4 mil (empleos) si no metemos orden en esto.

"Arca (Continental) Coca-Cola es impresionante cómo la están tratando, siguen a los choferes, siguen a los obreros, hay cosas que estamos denunciando, hay actas ante la Fiscalía del Estado", dijo Cervantes.

Mientras tanto, al ser cuestionada sobre cuándo van a entrar en vigor y de cuánto van a ser los aranceles que se aplicarían, Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía, respondió que es algo que aún están estudiando y para lo cual no tienen fecha, pero podría ser esta misma semana.

"Lo estamos estudiando esta semana, entonces todavía no tenemos fecha", expresó.