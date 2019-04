Ve CNTE simulación en reforma educativa

Ciudad de México— La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunció hoy por la abrogación absoluta de la reforma educativa promulga en el 2013 y por una nueva iniciativa que garantice la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación.

Líderes de la Coordinadora exigieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que sigan las mesas de diálogo que mantienen con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, y legisladores.

"Requerimos una abrogación absoluta, no una simulación de esta maldita reforma de Enrique Peña Nieto.

"Recalcar que nosotros no vamos a aceptar una simulación y que este mismo Congreso determinará el plan de acción que tendrá que seguir y llevar un plan de acción de manera nacional y unitario", dijo en conferencia de prensa Eloy López Hernández, líder de la Sección 22 de Oaxaca.

El dirigente criticó que, tras salir de la cárcel, la ex lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, pretende abanderar los problemas laborales de los docentes.

Criticó que hay oportunismo del ex dirigente, Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda, actual secretario general del Sindicato Nacional.

"Exigimos que se realice una auditoría a los charros del Sindicato Nacional y que los derechos sindicalizados puedan ser respetados y que las obligaciones y los derechos sean compartidos", expresó.

Pedro Gómez, dirigente de la Sección 7 de Chiapas, afirmó que la nueva reforma educativa atenta contra todos los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación.

"Hoy, en este caminar de más de 100 días, encontramos un cuchillo bastante afilado que todavía le dan vuelta para poder lastimar más todos los derechos alcanzados durante tantos años", expuso.

El profesor adelantó que los legisladores de la Cámara de Diputados pretenden aprobar el dictamen de la nueva reforma educativa sin hacer los cambios que plantea la Coordinadora.

"Van a internar aprobar el dictamen, pero que se atengan a las consecuencias", amagó al afirmar que hoy definirán las protestas que harán contra el dictamen de la nueva reforma.

En su discurso, demandó una respuesta inmediata a la solicitud de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) hizo de reunirse con el presidente y que el Mandatario federal se comprometa a garantizar que no lesionará los derechos de los maestros y que se castigue el oportunismo del SNTE.

En la conferencia de prensa también participaron los líderes Enrique Enríquez, de la Sección 9; Víctor Zavala, de la Sección 18 de Michoacán, y Arcángel Ramírez de la Sección 14 de Guerrero.

Los dirigentes dieron estas declaraciones en el último día de trabajos del Quinto Congreso Político Extraordinario de la CNTE, donde participaron integrantes de 36 secciones sindicales adheridas a la Coordinadora.

En el encuentro participaron 538 delegados de 23 estados con asistencia de 538 delegados quienes acordaron defender la defender la educación pública y el empleo.