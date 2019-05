Ve CNDH rebasado a Gobierno en migración

Ciudad de México— El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, afirmó que el Gobierno mexicano está rebasado en la atención de los migrantes y muestra de ello es la muerte de una menor en la estación de Iztapalapa.

Alertó que, en cumplimiento de la ley, ningún niño o niña debería estar en una estación migratoria, tal como sucede ahora.

Dijo que la CNDH investiga el deceso de la menor en dichas instalaciones, luego de que se informó que cayó de una litera.

"Esa flexibilidad de brazos abiertos ha rebasado las capacidades instaladas de las autoridades de Gobierno, es loable, por ejemplo que se vayan a transformar o se materialicen estaciones migratorias a albergues, eso habla de esta perspectiva de derechos.

"Lamentablemente, las condiciones de infraestructura y de recursos humanos están rebasando a las autoridades y tenemos sobrepoblación en las estaciones migratorias. Ya tuvimos lamentablemente el deceso de una niña en la estación de Iztapalapa en donde había sobresaturación, estamos revisando la atención médica que recibió si fue oportuna", destacó el ombudsman en entrevista en el Senado.

Indicó que se está investigando si la menor era atendida en las condiciones adecuadas, porque tenía un padecimiento de salud.

"Se cayó de una litera, estamos checando si estaba en las condiciones adecuadas dado el padecimiento que tenía, o sea, no prejuzgamos, pero estamos investigando.

"Vuelvo al tema, la política que ve una perspectiva de trato humanitario tiene que relacionarse con generar las condiciones que permitan atender a los migrantes.

"México hasta ahorita tiene problemas, ha habido incidentes que está conociendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contenciones que se han pretendido hacer; sin embargo, hubo momentos en los que donde pareciera que había cambiado la política para contener la migración", mencionó.

Agregó que todo ello lo revisa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el trámite de las solicitudes de refugio y si está operando debidamente, para que tengan certeza de sus condición las personas migrantes.

González señaló que ha habido un trabajo intenso para que se brinden los servicios no solamente alimentarios, sino también de salud en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

"Hemos procurado la atención, hemos buscado que se canalice a las mujeres embarazadas, el cuidado de las niñas y niños; y estamos atentos y creo que es importante decirlo, ningún niño o niña debe estar en una estación migratoria, eso es cumplir la ley", resaltó.

Muestra de que las autoridades están rebasadas es que se han registrado fugas de migrantes.

El presidente de la CNDH estimó que no es semejante el trato de Estados Unidos a los migrantes con lo que está sucediendo en México, como reportó Amnistía Internacional.

Dijo que mientras el Gobierno de Donald Trump tiene un discurso de odio y esto genera xenofobia y racismo, en México hay problemas fuertes porque hay una la política más flexible con los migrantes que ha rebasado a las autoridades.