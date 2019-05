Ve CNDH carencias para atender migración

Tapachula— El éxodo migratorio en la frontera sur evidenció las insuficiencias de infraestructura para atender el fenómeno, señaló el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

Dijo que el nuevo Gobierno implementó una política migratoria de brazos abiertos pero debido al aumento de migrantes también ha adoptado medidas de regulación.

"Los estados nacionales tienen derecho a regular la migración pero tiene que ser con perspectiva de derechos humanos", expresó durante su visita a Chiapas.

Señaló que la migración debe ser regulada, ordenada y segura con un rostro humanitario sin descuidar las necesidades del País.

"México tiene el mismo problema, emigran nacionales a otros países y pedimos que allá se les trate con dignidad, aquí hay que buscar ese trato digno para esos nacionales que huyen no porque quieran sino de la pobreza y de la violencia", explicó el Ombudsman nacional.

González Pérez reitero que el Gobierno de la República debe encontrar un equilibrio justo para atender a los migrantes en cumplimiento a las leyes nacionales y a los tratados internacionales de los que forma parte.

Pero, añadió, los extranjeros también están obligados a cumplir con las normas vigentes en materia de migración.

"No puede ser la exigencia de un derecho con hechos violentos, no puede ser que se pretenda hacer estas fugas de las estaciones migratorias, no puede ser que se agreda a las autoridades mexicanas, no, tiene que haber respeto, pero también de parte de la autoridad debe haber un trato digno a quien legítimamente hace sus tramites para esa regularización y busca el refugio", apuntó.