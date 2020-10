Ve AMLO mejor perros que cámaras en aduanas

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente López Obrador aseguró que los perros son más eficientes que las cámaras y la tecnología para detectar irregularidades y droga en las aduanas.

Asimismo, presumió que los decomisos de dinero y sustancias ilegales se han incrementado.

"Ayer tuve reunión con miembros del SAT, estaba el Jefe de aduanas, los decomisos han crecido muchísimo en Aduanas. Ahora hay más decomiso en el aeropuerto de la Ciudad de México, de droga, de dólares y volvemos a lo mismo, lo principal es la honestidad, que haya gente en el servicio público incorruptible", expresó.

"Me decía tanto Raquel como Horacio Duarte, el director de Aduanas, que ya no tenían esos contratos millonarios y que estaban operando más por los perros, que eran de lo mejor para detectar droga y hasta dinero, pero sobre todo droga, que están pensando en tener más, decían algo que es muy fuerte, muy duro, muy descarnado, decían 'es que ellos no tienen intereses, ellos los sueltan y aquí hay algo raro', pero fíjense, de la tecnología más sofisticadas a estos fieles perritos extraordinarios".

El mandatario señaló que anteriormente las aduanas estaban "tomadas" y seguirán trabajando para limpiarlas.

"Las aduanas estaban tomadas, ¿cuáles son las aduanas más deseadas? Las de los puertos, Manzanillo Lázaro Cárdenas, las de Tamaulipas y BC, entonces vamos a seguir limpiando, avanzando y no hay acuerdo secreto con las agencias extranjeras", puntualizó.