Ve Álvarez Maynez insuficiente sanción a Morena

Ciudad de México.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, advirtió que no es suficiente la sanción de 62 millones de pesos a Morena y Claudia Sheinbaum por financiamiento irregular en la campaña interna.

Dijo que se ha normalizado la violación a la ley y el derroche de recursos, por lo que podría repetirse tal situación.

Aunque solo se trata de una sanción para Sheinbaum y su partido, el candidato de MC volvió a arremeter contra Xóchitl Gálvez y la culpó también de irregularidades, lo que no ha sido sancionado por el Tribunal Electoral.

"Me da mucho gusto que el tribunal haya confirmado la sanción por 62 millones de pesos contra Morena y Claudia Sheinbaum por financiamiento ilegal, por una campaña anticipada, ilegal, que venimos denunciando hace meses.

"No podemos normalizar que estén violando la ley estas señoras. Eso no se vale, si hoy violan la ley para llegar al poder, cuando están en el Poder te van a atropellar", manifestó el también diputado federal en un video subido a sus redes sociales.

Aunque MC también ha sido sancionado por irregularidades en su campaña, como la participación del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que vulneran la equidad en la contienda, Álvarez Máynez afirmó que él hace política con dignidad.

"Por eso hay que hacer política con dignidad, política verdaderamente honesta, es mejor no tener todo ese derroche pero tener autonomía y tener la dignidad de estar haciendo política contigo de forma honesta, a tener lo que ellas tienen.

"Me da gusto esta sanción, pero no es suficiente, el INE, el Tribunal Electoral tienen que poner verdaderas sanciones, porque la trampa no es ventaja", advirtió el aspirante presidencial.

Explicó que el problema de la sanción impuesta a Morena, por detectar más de 40 millones de pesos gastados de forma ilegal por Sheinbaum y el partido, es que podrían volver a cometer irregularidades.

"Si creemos que eso se va a solucionar con una multa de 62 millones, estamos muy equivocados".

Insistió en que la candidata opositora Xóchilt Gálvez, que no está en la sanción del Tribunal, y Sheinbaum financiaron sus precampañas con dinero público, donaciones de corrupción con empresarios y por nexos con el crimen organizado.

Si los multan con 62 millones de pesos y se gastaron 40 millones, pueden volver a pedir 60 millones y se los pagan, aseguró.

"El problema de fondo es que estemos normalizando eso en el país, que no nos estemos dando cuenta que esos espectaculares, que esos eventos, que ese derroche te terminan costando a ti, el futuro de tus hijos", aseguró.

Mencionó que bastaba ver las carencias de ver escuelas y hospitales públicos para percatarse de que el dinero para su mantenimiento está en las campañas políticas.