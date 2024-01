'Van por hueso y fuero': Máynez critica listas del PRI y PAN

Agencia Reforma | 'No hay ciudadanos. No hay jóvenes. Son la vieja política. La presidencia ya la dieron por perdida. Ellos ganan perdiendo' Agencia Reforma | 'No hay ciudadanos. No hay jóvenes. Son la vieja política. La presidencia ya la dieron por perdida. Ellos ganan perdiendo' Agencia Reforma | 'No hay ciudadanos. No hay jóvenes. Son la vieja política. La presidencia ya la dieron por perdida. Ellos ganan perdiendo'

Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, criticó la lista de plurinominales del Frente opositor al afirmar que sólo buscan "su hueso y su fuero". El emecista lamentó que no haya perfiles ciudadanos, lo cual demuestra que la "vieja política" sigue imperando. "Las listas plurinominales del PRI y el PAN los exhibe de cuerpo entero: No hay ciudadanos. No hay sociedad civil. No hay jóvenes. Son la vieja política. Y van por eso: por su hueso y por su fuero. La Presidencia ya la dieron por perdida. Ellos ganan perdiendo", dijo Álvarez Máynez en su cuenta de X. Aunque prometieron abrir espacio a ciudadanos, el Frente opositor otorgó las candidaturas plurinominales de diputados y senadores a dirigentes partidistas. Ayer por la noche, la Comisión Política Permanente del PRI aprobó la lista de aspirantes a diputados federales y a senadores, en las que dirigentes nacionales y actuales legisladores buscan repetir en escaños y curules. A través de un comunicado, Alito presumió que serán postulados "los mejores perfiles" de su partido. Por su parte, la Comisión Permanente del PAN palomeó ayer a sus candidatos a diputados federales por la vía plurinominal. Tras una acalorada discusión, los panistas frenaron anoche la incorporación del senador Germán Martínez Cázares a la lista de la quinta circunscripción, donde figuraba en el cuarto lugar por Querétaro; sin embargo, esta mañana, finalmente el ex morenista fue incluido.