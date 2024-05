Van por Álvarez ahora por lavado de $114 millones

Ciudad de México.- Un juez federal giró de nueva cuenta la orden de aprehensión contra el expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, por delincuencia organizada y lavado de más de 114 millones de pesos a través de empresas “factureras”.

Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, instruyó la captura del exdirectivo porque estimó que la privación de la libertad es la forma más idónea de hacerlo comparecer ante la justicia, indicaron funcionarios federales.

El juzgador resolvió lo anterior en cumplimiento a un amparo concedido a Álvarez por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual dejó sin efecto la aprehensión originalmente girada el 29 de julio de 2020 e instruyó reponer el procedimiento.

Beltrán Santés concluyó que existe la “necesidad de cautela” porque no se sabe nada de Álvarez desde hace cuatro años, lo que hace presumir que no hay manera de hacerlo comparecer ante la justicia de otra forma que no sea su captura, indicaron las fuentes consultadas.

Álvarez cuenta también con una orden de aprehensión en el fuero común por una presunta administración fraudulenta de 2 mil 257 millones 411 mil pesos. Sin embargo, es el caso federal el que compromete su libertad.