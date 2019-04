Van en Senado contra aspirantes reciclados

Ciudad de México— El senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, propuso una reforma para impedir al Ejecutivo federal reciclar las ternas de candidatos a órganos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Tras la polémica suscitada la semana pasada luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reenvió al Senado sus mismas propuestas de candidatos a la CRE, García expuso que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética le permite al Mandatario federal elegir a los comisionados de manera discrecional.

En su propuesta de reforma al artículo sexto de dicha ley, recordó que, igual que en el procedimiento para elegir a Ministros de la Corte, si las ternas son rechazadas por segunda ocasión, el Ejecutivo puede escoger unilateralmente a los integrantes de la CNH y la CRE, lo que anula el poder del Legislativo.

"En el caso de que el Senado rechace la terna enviada por el Presidente, el Ejecutivo puede enviar otra terna, sin embargo, para este segundo caso no se precisa que tenga que ser una terna diferente respecto de los candidatos que se incluyeron en primer lugar", expuso.

"Esta cuestión la consideramos importante porque, si la primera terna fue rechazada en su momento por el Senado, es de obviarse que, si se envía la segunda terna con los mismos integrantes, será nuevamente sujeta al rechazo de la Cámara de Senadores, con lo cual se posibilita para que el Presidente, atendiendo a la ley, designe a la persona que ocupará el cargo entre las personas enviadas en la segunda terna".

Lo anterior, cita, rompe con la naturaleza o el espíritu de la ley, ya que el objetivo es que se genere un consenso en el Senado para el nombramiento de los comisionados.

"De igual manera, otro de los objetivos del espíritu de la ley es que el Senado sea un contrapeso en la designación de estos funcionarios, fungiendo como un control interorgánico del Poder Ejecutivo Federal".

La propuesta argumenta que, en el supuesto de que el Ejecutivo tenga que elegir por sí mismo a los nuevos comisionados, éstos no contarían con el aval y respaldo de uno de los Poderes de la Unión, es decir, el Legislativo.

Destaca que la elección de perfiles adecuados para la CNH y la CRE es relevante porque dichos órganos son los encargados de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

"En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior, la cual no deberá contener a los mismos integrantes de la terna rechazada", propone la nueva redacción del artículo sexto de la ley.

"Si esta segunda terna fuere rechazada también, ocupará el cargo de comisionado la persona que dentro de esta última terna designe el Presidente de la República".