Van en energía por transición

Ciudad de México.- Representantes de él y las candidatas presidenciales coincidieron en la necesidad de una transición energética, e incluso en el papel de rectoría del Estado, pero con diferentes métodos y tiempos.

En una mesa de análisis de Grupo REFORMA, las integrantes de los equipos de campaña de Claudia Sheinbaum, Renata Turrent; de Xóchitl Gálvez, Adriana Dávila, y de Jorge Álvarez Máynez, Laura Ballesteros, hablaron sobre un eventual cierre de refinerías y sobre los alcances del Compromiso por la Paz.

¿Es posible cerrar refinerías? ¿Cuál es la verdadera propuesta ambiental de las candidaturas que representan?

RENATA TURRENT: Me gustaría hacer un contraste aquí muy fuerte entre la propuesta de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum en cuanto a la soberanía energética, incluyendo, por supuesto, la transición energética. Sheinbaum propone que esta transición energética sea muchísimo más ambiciosa de lo que se ha planteado en este sexenio, incluso más ambiciosa que los estándares internacionales, sin embargo, esa transición la tiene que llevar el Estado, es decir, la rectoría de la transición la tiene que llevar el Estado y no el privado.

Ahora, de lo que propone Xóchitl Gálvez, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Dijo que iba a cerrar una refinería en Tampico, en Tampico no hay una refinería. El propio Alcalde panista del municipio dijo que en realidad cerrar esa refinería sería catastrófico económicamente ¿Qué pasa si cerramos las refinerías antes de esa transición? Bueno, este trabajo de recuperación de la capacidad del Estado mexicano de proveer energía, se vería afectado.

ADRIANA DÁVILA: Explotar el tema de la soberanía como lo hace Morena es no sólo patético, me parece muy grave porque lo que hace es exacerbar a los ciudadanos a entender como soberanía, algo que no lo es. Nadie está pidiendo que el Estado no tenga la rectoría en materia energética, pero eso pasa también por entender que tienes que vincularte con las empresas privadas. El problema de Morena es que lo que pretenden es que hagan negocio los funcionarios públicos con el dinero de todos los mexicanos.

En el caso concreto de Xóchitl Gálvez, por supuesto que habló del cierre de las refinerías y planteó con toda claridad una reconversión y mantenimiento gradual. No somos Morena como para cerrar el Aeropuerto de Texcoco de hoy para mañana, se necesita entender que deben preservarse las fuentes de empleo en esta reconversión, porque estoy segura que ese personal capacitado está en estas refinerías puede ayudar en todo el tema de las nuevas energías y comprenderán perfectamente el manejo de las nuevas formas de generar energía que no necesariamente están vinculadas con no tener la rectoría.

LAURA BALLESTEROS: Así como en materia de agenda social y de mujeres, Morena tuvo una oportunidad perdida, en materia de medio ambiente y acción climática están en el siglo pasado. Hay un falso dilema respecto a la rectoría del Estado y la inversión privada. El mundo nos ha dado ejemplo donde se pueden vincular ambos espacios y funcionan bien, para Máynez es un falso debate.

Aquí la discusión es entre lo viejo y lo nuevo, un pasado que se sigue aferrado a las energías fósiles y apostando al crecimiento energético en refinerías, cuando las refinerías en el mundo están cerrando. El Presidente decide invertir 17 mil millones de pesos en la refinería Dos Bocas que no nos va a resolver el problema energético del País. Aquí hay un concepto de justicia intergeneracional, no podemos comprometer los recursos de la actual generación, con ideas del pasado. Mi playera lo dice: "Adiós Tula y Adiós Cadereyta", tienen que cerrar y tiene que haber un proceso de transición para generar energía solar e incluso a través de la basura.

¿Coinciden en el diagnóstico que hizo la Conferencia del Episcopado Mexicano con organizaciones civiles sobre los 18 años de fracaso de políticas de seguridad de todos los partidos y en todos los ámbitos?

AD: Sí, por supuesto que hay una coincidencia en un diagnóstico en el que no sólo coincide la iglesia, coinciden también los mexicanos. El día de ayer, por ejemplo, circularon en redes sociales imágenes de transportistas que estaban siendo lastimados y golpeados por quienes cobran el piso y quienes cobran extorsión. Esa es la paz que nos están prometiendo, que dan los abrazos a quienes están generando impunidad.

No estamos en condiciones de negar la realidad que golpea todos los días a los mexicanos, a transportistas que van por las carreteras y los asaltan; a mujeres que salen a las calles y que violan, a estudiantes que no pueden transitar o subirse al transporte público porque está todo devastado, a las autoridades que lamentablemente se sientan a dialogar con criminales y lo hacen normalizado, porque hasta hoy no ha sucedido absolutamente nada que genere justicia y que no esté aumentando el nivel de impunidad que tenemos en este País.

LB: Coincidimos al 100 por ciento y Máynez ayer lo dijo muy claro, ese es el estado donde se encuentran las cosas en México, ese diagnóstico lo que nos dice es que tenemos un Estado que está en guerra, tenemos un País que está en guerra y una población a la que han metido en esa guerra durante los últimos 14 años, porque esto no es una cosa nada más de Morena, viene también de las administraciones anteriores, han disparado en un 300 por ciento el número de muertes en este País con la guerra que han introducido, sin ningún tipo de resultado, con una estrategia fallida en materia de seguridad.

Para Máynez es muy claro, romperemos con esta guerra, vamos a presentar un plan nacional de pacificación para País, de construcción de paz, que permita a las siguientes generaciones tener futuro, el futuro que les están arrebatando por una estrategia con 35 mil muertes al año y contando, y 111 mil desaparecidos. Ese es el estado de guerra en el que se encuentra el País, por eso la capacitación de la Policía local, la inversión en la investigación, la desmilitarización del País como una agenda fundamental.

RT: El modelo que está presentando Sheinbaum es el modelo que se hizo en la Ciudad de México, entonces sería bueno que se reconocieran los datos. Por supuesto que hace falta disminuir la violencia, eso no hay duda, en este sexenio se han disminuido los homicidios en 18 por ciento, es el primer sexenio desde Zedillo que se disminuyen: con Vicente Fox, del PAN, subieron 1.6%; con Felipe Calderón, del PAN, subieron 193 ciento con su guerra contra el narcotráfico; con Peña Nieto, 59 por ciento, y este es el primer sexenio que disminuyen.

En la Ciudad de México se disminuyen los homicidios en 50 por ciento, pasamos de máximos históricos de Mancera a mínimos históricos, datos equivalentes a lo que había en 2006, cuando López Obrador deja la Jefatura de Gobierno y 60 por ciento en disminución de los delitos de alto impacto. Esto se ve reflejado también en el sentir de la gente, la encuesta del Inegi muestra cómo la gente en la Ciudad de México, en el País completo, pero que en la Ciudad de México, siente que esa inseguridad empieza a disminuir.