Van contra superliquidaciones estilo CFE

Ciudad de México— Tras revelarse las liquidaciones millonarias que recibieron el priista Enrique Ochoa y su grupo cercano de colaboradores en la Comisión Federal de Electricidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no será tapadera.

"Todo lo que tiene que ver con este tema se va a trasparentar, todo lo que tengamos, porque no vamos a ser tapadera, no vamos a ser cómplices. Si hay esa información, se va a dar a conocer", informó.

En septiembre del 2016, Reforma reveló que a pesar de haber renunciado como director de la CFE, Ochoa recibió una liquidación.

Inicialmente, la empresa procesó su "separación voluntaria" para luego emitir un pago de 213 mil 565 pesos por concepto de nómina.

Sin embargo, el 9 de julio, Ochoa figuró nuevamente en la base de datos de empleados de la Comisión bajo el estatus laboral de "reajuste".

Bajo esa condición de "despido", el 17 de agosto, la empresa emitió una nueva orden de pago a favor de Ochoa por un millón 725 mil 209 pesos por concepto de "liquidación separación".

Eso incluyó 330 mil 197 pesos de "liquidación de prima legal" e impuestos.

Ya siendo dirigente nacional del PRI, Ochoa se presentó el 24 de agosto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir un millón 206 mil 271 pesos de indemnización, descontados los impuestos.

La misma fórmula de liquidación aplicó a otros cuatro ex directores de la CFE que también dejaron el puesto por voluntad propia, pese a lo cual recibieron liquidación y bonos de antigüedad.

Unos meses después, en diciembre del 2016, Ochoa informó que donó el total de su finiquito, un millón 200 mil pesos, a dos fundaciones.

De acuerdo con los recibos de las transferencias bancarias, el líder nacional del PRI entregó un millón de pesos a la Fundación Michou y Mau, que se dedica a la atención de niños quemados en todo México.

El resto, 200 mil pesos, fueron donados a la Fundación UNAM, cuyo principal objetivo es apoyar económicamente a alumnos de escasos recursos para que puedan realizar sus estudios universitarios y no los abandonen por necesidad.

Según los documentos de la CFE, la lista de beneficiados por las liquidaciones incluyó con 1.83 millones a Ángel Meixueiro, quien renunció en enero al Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca; con 1.11 millones a Claudia Pastor, actual diputada federal del PRI y 984 mil pesos para Fernando Elías Calles, nieto de quien fundó el partido que daría lugar al tricolor.