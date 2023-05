Van contra la PGR por uso de Pegasus

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación derivada de la adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuyos mandos formaban parte del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La carpeta de investigación abierta no comprende la información que a finales de abril diera a conocer el periódico The New York Times, de la que se desprende que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el primer cliente de Pegasus y su usuario más prolífico.

Conforme a la información dada a conocer por la FGR, la contratación del servicio fue hecha por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); por la ex Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano; por Vidal Díaz Leal Ochoa, ex titular de la Policía Federal Ministerial; y por Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.

"El monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no tiene esta nueva administración y que fue adquirido ilícitamente", acotó la FGR.

La Fiscalía aclaró que la investigación es independiente de la ya judicializada, debido a diversas intervenciones ilegales por el uso de Pegasus en la administración pasada, las cuales cuentan con vinculaciones a proceso.

A finales de enero de 2022, la FGR documentó que desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) contrató los servicios de centros privados de espionaje que utilizaban el software Pegasus para espiar a opositores, empresarios y periodistas, la misma acusación que ahora se hace en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional.