Van 9 independientes por candidatura presidencial

Ciudad de México.- De los 30 aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia de la República, el INE únicamente avaló a nueve.

Los palomeados son: el ex gobernador de Oaxaca y ex priista, Ulises Ruiz; polémico actor Eduardo Verástegui; y el ex líder del extinto Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores.

Así como los ciudadanos Rocío Gabriela González Castañeda, María Ofelia Edgar Mares y César Enrique Asiain del Castillo. Todos ellos recibieron ayer su constancia de aceptación.

También Fernando Mauricio Jiménez Chávez, que se describe como conferencista y consultor de empresas en Alta Dirección, y Manuel Antonio Romo Aguirre, académico de la UNAM, quien en el 2019 buscó crear su propio partido y un año antes buscó la candidatura presidencial por la vía independiente.

Además de Ignacio Benavente Torres, quien se afirma está en organizaciones de derechos humanos, después de estar varios años preso.

Desde hace dos semanas, los aspirantes fueron recibiendo sus constancias, por lo que arrancaron con la recolección de 961 mil 405 apoyos.

Las firmas deberán estar distribuidas en al menos 17 entidades federativas, y tienen hasta el 6 de enero para recopilarlas.

De acuerdo con un informe del INE, al 25 de septiembre, Verástegui ha recopilado 14 mil 137 firmas, y Ulises Ruiz 6 mil 789. El resto lleva menos de 50.

Las firmas se recogen en una aplicación que otorgó el INE, a fin de que la autoridad pueda detectar su veracidad.

Sólo en 204 municipios considerados de alta marginación, se admitirá que los apoyos sean por escrito, con un formato especial que les entregará el organismo electoral.

El INE informó que ha recibido 11 manifestaciones para competir por una senaduría por la vía independiente, de los cuales seis ya cumplieron con los requisitos, éstos deberán entregar en firmas el 2 por ciento de la lista estatal.