Van 42 mil solicitudes de refugio en el país

Ciudad de México— Entre enero y julio de este año, 42 mil 849 extranjeros solicitaron asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras que en el mismo periodo del año pasado las peticiones sumaron 12 mil 112.

"No sólo continúa la tendencia del aumento de solicitantes cada mes, sino se acentúa", indicó en su cuenta de Twitter Andrés Ramírez, titular de la Comar.

Tan sólo en julio, 9 mil 190 personas pidieron la protección de México, la cifra más alta para un sólo mes.

"El número de solicitantes de la condición de refugiado en México en julio fue cinco veces mayor que el mismo mes de 2018", aseguró Ramírez.

En la oficina de la Comar, en Chiapas, 14 mil 109 migrantes han iniciado su trámite, lo que representa el 60 por ciento del total de solicitantes a nivel nacional.

Según las estadísticas de la Comar, en los primeros siete meses del año, personas de 71 nacionalidades, incluidos 46 extracontinentales, solicitaron la protección del Gobierno mexicano.

La oficina en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) prevé un aumento, mayor al que ya se tiene contemplado, en las solicitudes de refugio en el País, tras el endurecimiento de las reglas de asilo en Estados Unidos.

No obstante, el Gobierno federal busca transformar a la Comisión para que no sólo atienda a extranjeros, sino también a connacionales víctimas de desplazamiento interno forzado.