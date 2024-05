Valora Álvarez Máynez cómo seguir con la campaña

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez valora cómo seguir con la campaña presidencial, cuando faltan cinco días para el fin de las actividades proselitistas.

Dijo desconocer si el desplome de estructuras en un mitin en Nuevo León, donde murieron 9 personas, afectará la votación a su favor.

Aseguró que eso no es importante.

Previo a una reunión con estudiantes de periodismo de la escuela Carlos Septién, informó que este viernes se llevan a cabo los funerales de los fallecidos por la caída del escenario en San Pedro Garza.

Mencionó que seguirá evaluando cómo seguir con sus actos de campaña, porque habrá quien lo vea bien y otros lo criticarán.

-¿Esta tragedia marca un antes y un después en tu campaña?, se le preguntó.

"En mi vida. Nunca he vivido algo así, nunca he vivido una cosa así", respondió.

-¿Cree que el sucedido en Nuevo León perjudique de alguna manera a su campaña?, se le insistió.

"No lo sé, no lo sé y no creo que sea tan importante, la verdad, no lo sé", mencionó en tono serio.

Cuando faltan cinco días de campaña, señaló que seguirá ofreciendo lo mismo que hizo en los 85 días previos.

"Todos los días he tratado de hacer lo mejor que puedo hacer, voy a tratar de seguir haciendo la mejor campaña que pueda en las circunstancias en las que estamos, siendo respetuoso de las víctimas y también siendo consciente de lo que nos estamos jugando, es la Presidencia de la República".

Dijo desconocer qué piensa la gente sobre lo sucedido, pero remarcó que ha recibido mucho apoyo y respaldo.

Minimizó las críticas en redes sociales, porque, aseguró, provienen de "carroñeros", de gente "miserable", a los que los medios de comunicación les dan voz.

Descartó concluir anticipadamente con la campaña y bajarse de la candidatura.

"No, yo nunca voy a hacer a un lado de las responsabilidades en ningún sentido, nunca".

Reconoció que está afectado anímicamente por lo sucedido, pero comentó que una cosa es tener dolor y otra cosa es no tener la fortaleza para afrontar un mal momento.

También negó que esté sacando raja política y que haga "show" por lo sucedido, como acusan en redes sociales, tras las fotografías que ha difundido con las víctimas.