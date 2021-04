Va Salgado al TEPJF para exigir candidatura

Alfredo Moreno / Reforma

Ciudad de México.- El candidato de Morena del Gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, despertaron en el plantón afuera del INE y acudirán al TEPJF para exigirle que le devuelvan la candidatura al guerrerense.

"Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a luchar por la democracia y es lo que vamos a hacer", dijo Delgado.

"México ya cambió, el pueblo de México no va a permitir una injusticia en nuestra vida democrática, debemos aprovechar además que tenemos un Presidente demócrata que ha convocado a un acuerdo nacional por la democracia", añadió.

Félix Salgado, candidato de Morena a pesar de ser acusado de violación de tres mujeres, rechazó que pretendan ejercer presión sobre los Magistrados, pero amenazó con desaparecer al INE, quien solicitó retirarle la candidatura por problemas en su precampaña.

"No hay un fundamento legal o una causa legal que amerite el retiro de nuestra candidatura, no la hay, por lo que ellos me acusan pudiera el caso llegar a una amonestación y sería una amonestación a (Morena)", expuso.

"Se volaron la barda. Lorenzo no está bien Lorenzo, no carbura y por eso estamos exigiendo incluso su destitución, y voy más allá, vamos a meter juicio político en las Cámaras, en la Cámara de Diputados para que se vaya, ya el INE ya cumplió con su obra ahorita, ya no es árbitro, ya está colocado de lado de la reacción, del kukuxklan".

Mario Delgado rechazó que el partido tenga un plan B, pues dijo que la única solución sería que se respetará la candidaturas de Salgado Macedonio, así como la del candidato en Michoacán, Raúl Morón, quién será invitado a reforzar el plantón en el Tribunal.