Va PES por nuevo registro

Ciudad de México— Al Partido Encuentro Social le dieron su última estocada, pero busca mutar con otro nombre, aunque las mismas iniciales: Encuentro Solidario (PES).

Ese instituto hará uso de toda su estructura para cumplir con los requisitos que establece la ley para convertirse, en julio de 2020, otra vez en partido.

Tendrá un plazo de 12 meses para garantizar 233 mil militantes y realizar 200 asambleas distritales con 300 asistentes a cada una y 20 estatales con 3 mil simpatizantes.

Berlín Rodríguez Soria, ex director jurídico y representante del PES ante el INE, inició el trámite ante la autoridad electoral para que Encuentro Solidario se convierta en partido.

El propio dirigente, Hugo Eric Flores, acepta que fue una estrategia por si el tribunal electoral federal les negaba el registro.

"Desafortunadamente tuvimos que registrar a nuestra representación política, hacer un partido político. De repente piensan que uno se mete a una cocina y se pone a hacer arrocito rojo a ver si le sale la receta o si no se le hace engrudo, no, hacer un partido político es muy complicado, no es tan sencillo.

"Tuvimos que meterlo porque no podemos dejar sin representación a miles y miles de gentes que han confiado en nosotros, tenemos que tener otra opción, para eso se convocará al Congreso para elegir a nuestros dirigentes o para ver la ruta que seguirá nuestra organización política. Sí tuvimos que meterlo porque se nos vencía el plazo el 31 de enero, no teníamos opción. Se llama igual, le tuvimos que cambiar una palabra, en lugar de Social, Solidario, pero se va a llamar PES", indicó Flores el viernes pasado.

Para el presidente del INE, Lorenzo Córdova, eso es una trampa, aunque, lamenta, la ley lo permite.

"Claro que es una trampa, por eso es un fraude a la ley, pero mientras la ley no lo prohíba, es algo indebido que no está claramente definido en la ley, pero lo permite, por eso la ley hay que revisarla", señaló en una entrevista publicada por Reforma el pasado jueves.

El PES reportó a las autoridades electorales un padrón de 244 mil 388 militantes, de los cuales 95 mil son hombres y 149 mil son mujeres.

En la elección del 1 de julio, ese partido obtuvo para la Presidencia 2.7 por ciento de la votación, para senadurías 2.4 y para diputaciones 2.5.

Inicialmente, Encuentro Social sumó 56 diputados federales, pero tras negociaciones con Morena y la desbandada ahora sólo cuenta con 29 curules.

Mientras que en el Senado, de los ocho escaños que alcanzó en las urnas, actualmente le quedan cinco.

La exdirigencia nacional asegura que tienen 115 alcaldías, mil 500 regidores y un Gobernador, el de Morelos.