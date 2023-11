Va morenista Ávila por reelección: 'no me han expulsado'

Ciudad de México.- La diputada de Morena Selene Ávila se anotó por la reelección legislativa, al señalar que sigue en el partido y la bancada, porque nadie ha iniciado en su contra un proceso de expulsión.

Advirtió que no cometió ningún "delito", por reclamar que no hubo recursos extras para los damnificados de Guerrero en el Presupuesto de Egresos 2024.

Integrante del bloque legislativo cercano a Marcelo Ebrard, Ávila indicó que seguirá en Morena para seguir alzando la voz cuando no esté de acuerdo con posiciones o decisiones que se tomen.

Exigió que se den muestras de respeto a la pluralidad tanto en el partido como en el parlamento.

"No me han expulsado, no cometí ningún delito y me sostengo en mi posición, no he reculado", advirtió en entrevista, al explicar por qué se anotó para la reelección a pesar de haber ofrecido dejar el cargo.

En la madrugada del 9 de noviembre, denunció que el coordinador, Ignacio Mier, había prometido que pasaría la propuesta de los diputados marcelistas, para disponer del 15 por ciento de excedentes petroleros del 2024 para destinar cerca de 45 mil millones de pesos a Guerrero.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría morenista y ello generó un fuerte reclamo de la legisladora en el pleno.

"Que Guerrero se entere que, desde el Poder Legislativo, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos.

"Que ellos mismos nos frenaron, que el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás", expresó aquella madrugada, en medio de aplausos de reconocimiento de la Oposición y gritos de "traidora" desde Morena.

La diputada recalcó que su expresión fue "si me cuesta el cargo, se los entrego...", lo que significa, precisó, que esperaba una sanción de parte de la fracción o de la dirigencia partidista.

"Esperaba la expulsión al día siguiente, pero no ha pasado nada. Que le pregunten a Mier si me van a expulsar, si me expulsan, ya veo qué hago.

"No me parece justo, que por pensar diferente se te expulse, en especial si estaba abogando por una buena causa", mencionó.

Reconoció que le llegaron varias ofertas para irse a la oposición, pero ha decidido mantenerse en Morena.

"Yo sigo en el grupo el Camino de México, para seguir consolidando la congruencia y la pluralidad, fortalecer al grupo, al partido y al País, porque se necesita que todas las voces se escuchen, no se puede callar a un legislador y mermar su facultad y decir cómo votar", sostuvo.

Puntualizó que ella votó a favor en lo general del Presupuesto de Egresos y se ausentó en la votación en lo general, luego de que fue rechazada la reserva del grupo marcelista.

"Yo no tengo nada de qué avergonzarme, menos porque defendía una causa justa y yo ni de Guerrero soy", expuso la diputada.

Señaló que decidió buscar la reelección como parte de su derecho como parlamentaria y porque cree que deben seguir las voces disidentes en los partidos y en los grupos parlamentarios.

"Debemos luchar en Morena, si nos vamos los críticos, dejamos el partido a los duros, y yo espero que en la bancada prevalezca la capacidad de escuchar y de inclusión, de respeto a la pluralidad", agregó.

Diputada plurinominal por la cuarta circunscripción, Selene Ávila reconoció que es posible que la dirigencia de Morena no la considere en la lista de los diputados para reelegirse.

"Defiendo mi derecho a pensar diferente cuando es necesario y a reconocer lo bueno, buscar la reelección es continuar en congruencia, y si no me dejan transitar, y me siguen agrediendo y me expulsan, demostrarán que son sectarios, dogmáticos y antidemocráticos", consideró.

Reprochó que se haya filtrado el oficio mediante el cual presentó la carta de intención de reelección, documento que, dijo, salió de Morena para seguir presionándola y atacando.

"El documento se filtró a Capital 21, un canal de la Ciudad de México, para hacerme quedar como alguien que reculó en entregar el cargo, pero yo no he recibido ningún documento de expulsión y me sostengo en mi posicionamiento.

"Siguen las agresiones verbales, las ofensas y los señalamientos de 'traidora', pero yo diría que en Morena se tienen que serenar y demostrar que hay respeto a la pluralidad y a los que piensan diferente", manifestó Ávila.