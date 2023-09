Va Morena por carro completo

México.- Con la guía de Claudia Sheinbaum ya como jefa en pleno de Morena, el bloque oficial busca carro completo con las nueve gubernaturas en juego. Tres de ellas estratégicas: Guanajuato y Yucatán en manos de panistas y Jalisco en poder de MC, buscan ser arrebatadas para los guindas.

Sobran aspirantes. Más de 60 dirigentes de Morena, el Partido Verde o el PT pretenden pelear candidaturas a Gobernador en las nueve entidades en contienda.

Conforme la convocatoria, podrán registrarse militantes o ciudadanos externos a los partidos. Morena anunció que irán con cinco hombres y cuatro mujeres. En el caso de los hombres, para poder ser postulados, deberán estar limpios en antecedentes de violencia de género y no ser deudores alimentarios.

Este martes 26 septiembre cierra el registro y la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer a más tardar el 30 de octubre a los aprobados.

Quedará prohibido el uso de espectaculares o pinta de bardas que tanta polémica causó en la recién terminada contienda de presidenciables que ganó Claudia Sheinbaum.

Se limitarán los pronunciamientos para evitar confrontaciones entre aspirantes y también se vigilará que no usen programas sociales en su favor.

El método de elección será por encuestas con una modalidad: si en una de las contiendas una candidata va en segundo lugar no muy lejano del primer lugar y este es hombre, Morena tendrá que optar por la mujer.

CIUDAD DE MÉXICO

Mario Delgado, actual presidente de Morena, deshoja la margarita para decidir si se lanza por la candidatura en la CDMX. Arrancó su carrera política de la mano de Marcelo Ebrard cuando éste era diputado federal en 1997. Lo siguió como su discípulo de confianza en las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social.

Ya como Jefe de Gobierno, Ebrard le entregó el control de los recursos de la capital al convertirlo en Secretario de Finanzas y más tarde de Educación.

Tiene 51 años de edad, estudió Economía en el ITAM y una maestría en esa rama en la Universidad de Essex, Inglaterra.

Como presidente de Morena logró 15 gubernaturas que estaban en manos de la Oposición y aumentó los Alcaldes y la mayoría en Congresos locales.

En 2022, logró ampliar su presidencia hasta 2024, encabezó la nueva reestructura orgánica del partido y concretar la definición de Claudia Sheinbaum como candidata presidencial.

A Clara Brugada, Alcaldesa con licencia de Iztapalapa, se le conoce por su aguerrida y polémica trayectoria. Fue dirigente de colonos en la demarcación en su juventud. Su popularidad la llevó a convertirse en dos veces diputada federal, asambleísta, diputada constituyente y suplente de una senaduría.

En 2009 el Tribunal Electoral anuló su candidatura para ser Delegada en Iztapalapa y el Presidente Andrés Manuel López Obrador promovió a un personaje conocido como "Juanito" para contender en su lugar. Ya triunfante, "Juanito" tuvo que renunciar para darle la jefatura a Brugada.

Desde entonces se ha dedicado a fortalecer su estructura en la Alcaldía más grande de la Ciudad de México, con casi 2 millones de habitantes. Esa fuerza política le permitió ser nuevamente Alcaldesa en el 2018 y reelegirse en 2021. La morenista de 60 años es cercana a Sheinbaum.

También Omar García Harfuch, ex Secretario de Seguridad Ciudadana, aspira a la Jefatura de Gobierno.

Atrajo la atención pública en los últimos años por su labor en Seguridad del Gobierno capitalino, y cobró mayor notoriedad tras el atentado que sufrió el 26 de junio de 2020.

Tiene 41 años de edad, sus estudios se centran en seguridad pública, tanto en el País como en el extranjero.

Los propios morenistas le cuestionan que estuvo en la entonces Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando Genaro García Luna era titular de esa dependencia.

Era delegado de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. En la última etapa del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue comisionado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Harfuch se autopostuló en un acto público y provocó división en las filas morenistas. Algunos lo apoyaron y otros criticaron la posibilidad de que un policía fuese candidato de Morena.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, cargo que asumió en 2018, apareció en la escena pública en marzo de 2020 cuando fue designado por el Presidente López Obrador para enfrentar la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, el manejo que tuvo de esa emergencia lo llevó a ser uno de los funcionarios federales más polémicos, pues un sector lo elogia, pero otro lo acusa de minimizar la crisis y provocar mala atención y miles de muertes.

VERACRUZ

En la entidad con el cuarto padrón electoral más grande, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, puntea como favorita. Ella ya hizo saber su aspiración para suceder a Cuitláhuac García.

Debido a que nació en Zacatecas, los morenistas hicieron una reforma a la Constitución local para permitirle competir.

Nahle fue promotora de la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y su principal función en el sexenio fue la construcción de la Refinería de Dos Bocas que multiplicó extraordinariamente su costo.

Sergio Gutiérrez, diputado federal, y promotor de la candidatura presidencial de Adán Augusto López, es uno de sus principales competidores. Su ascenso dentro de Morena se dio por el impulso de Horacio Duarte, quien le dejó la diputación federal en 2018 cuando se integró al gabinete presidencial.

Gutiérrez se integró al equipo de Mario Delgado, coordinador de la bancada, quien lo nombró representante del partido ante el INE.

Obtuvo uno de los primeros lugares en las listas de candidatos plurinominales, por lo que fue reelecto en el 2021, y enseguida se convirtió en presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Desde entonces trabaja en promover su imagen con miras a la gubernatura. Sin embargo, el año pasado no logró quedarse como consejero nacional del partido.

TABASCO

La tierra natal de AMLO tiene a muchos aspirantes. El principal es Javier May, ex titular de Fonatur y responsable en la última fase de la construcción del Tren Maya.

May pertenece a la facción radical de Morena y está confrontado con Adán Augusto López, ex Secretario de Gobernación y ex Gobernador de la entidad, y con Octavio Romero, director de Pemex.

El exfuncionario ha sido acusado por los propios morenistas de usar recursos públicos en su precampaña.

En 2018 ganó una senaduría, pero sólo estuvo en el cargo dos meses, pues el Presidente lo colocó como subsecretario de Planeación en la Secretaría de Bienestar.

Desde ahí, puso en marcha un programa clave para el tabasqueño: Sembrando Vida. En 2020 lo convirtió en Secretario de Bienestar.

Dos años después lo designó director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que se hiciera cargo del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del Presidente.

La senadora Mónica Fernández se apuntó también para la contienda. Es una política moderada que inició su carrera profesional como jefa de departamento en la Secretaría de Turismo de Tabasco, y los años siguientes ocupó diversos cargos en los gobiernos estatales.

En 2000, saltó de territorio tabasqueño a Tlaxcala, con el perredista Alfonso Sánchez Anaya, para llevarle Comunicación Social y Relaciones Públicas, y seis años después fue electa diputada federal por el PRD.

Regresó a Tabasco con el Gobernador Arturo Núñez, quien la nombró Secretaria de Desarrollo Social. Decidió irse a Morena en 2017, y un año después estaría en el Senado, donde fue presidenta de la mesa directiva, en medio de la pugna entre Martí Batres y Ricardo Monreal.

Raúl Ojeda, quien ya ha sido candidato a Gobernador en dos ocasiones, es otro de los fuertes aspirantes a la gubernatura tabasqueña. Cercano a Adán Augusto López es uno de los fundadores de Morena y quien ha mantenido importante cercanía con AMLO.

Otra aspirante sería Rosalinda López, esposa de Rutilio Escandón, Gobernador de Chiapas y hermana de Adán Augusto. Es actualmente Administradora General de Auditoría Fiscal Federal en el SAT.

JALISCO

En la entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, en manos de Enrique Alfaro, Morena se encuentra con buenos puntajes en encuestas rumbo a la elección de la gubernatura.

El aspirante más fuerte es Carlos Lomelí, quien inició el sexenio como superdelegado en Jalisco, pero pronto se vio inmerso en un escándalo tras conocerse que poseía una extensa red de empresas farmacéuticas que había obtenido contratos por hasta 7 mil millones de pesos.

En julio de 2019 renunció a su cargo, y dos meses después la SFP inhabilitó y multó a dos de sus compañías por presuntos actos de corrupción, sin que a él lo involucraran.

Otro aspirante es José María Martínez. "Chema", como le llaman, es el coordinador de diputados en el Congreso local. Perteneció al PAN por muchos años, logrando dos diputaciones locales, una senaduría y una regiduría.

Antonio Pérez Garibay también aspira a la candidatura jalisciense. En los últimos años se hizo más visible por ser papá del piloto de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez. Es diputado federal por Morena.

Claudia Delgadillo, diputada del PVEM, busca ser la candidata de la coalición de su partido con el PT y Morena.

Estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara. Militó en el PRI, partido que la llevó como regidora de Guadalajara en 2006, y fue secretaria de Desarrollo Social cuando Aristóteles Sandoval era Alcalde.

Llegó a San Lázaro en 2012, pero en 2018 con la fractura del PRI-PVEM, decidió quedarse como pevemista, y en 2021 compitió con la alianza con Morena. Ante las dificultades de Lomelí, por sus acusaciones de negocios turbios, Delgadillo podría aspirar seriamente a la candidatura como la mujer mejor posicionada en las encuestas.

GUANAJUATO

Ricardo Sheffield, Procurador del Consumidor en el Gobierno federal, hizo su carrera política en el PAN, partido con el que ganó una diputación local y federal, así como la Alcaldía de León. Ahora es el más serio aspirante a la candidatura de Morena en Guanajuato.

En 2018, aspiró a la gubernatura por el PAN, pero su partido optó por Diego Sinhué Rodríguez, actual Mandatario estatal, por lo que renunció y compitió por Morena. Alcanzó 24 por ciento de los votos.

Es uno de los liderazgos más fuertes en la entidad, enfrentado con el grupo de la senadora Malú Mícher, quien apoyó a Marcelo Ebrard en la contienda presidencial.

Mícher podría competir en la encuesta interna y quedar posicionada en un segundo lugar con la posibilidad de obtener, por la cuota de género, la candidatura.

Aunque también la senadora Antares Vázquez una de las operadoras de Claudia Sheinbaum en la entidad- podría contender.

CHIAPAS

Eduardo Ramírez, conocido como "El Jaguar Negro", es el aspirante más fuerte en la entidad gobernada por Rutilio Escandón. A sus 45 años, Ramírez ya fue Alcalde, diputado federal y local, Secretario de Gobierno y actualmente senador.

Arrancó su carrera política en el PVEM antes de 2008, cuando se partido era aliado del PRI. Sin embargo, 10 años después, fue el detonante para romper esa alianza.

En 2018, luego de ser la mano derecha del Gobernador pevemista Manuel Velasco y líder de ese partido en la entidad, buscó la gubernatura, pero el PRI impuso a Roberto Albores Gleason, hijo del ex Gobernador Roberto Albores Guillén.

La estructura del PVEM respaldó a Ramírez, pero la dirigencia nacional mantuvo la alianza, la cual se rompió meses más tarde, cuando el chiapaneco se había incorporado a Morena.

En el Senado se mantuvo cercano a Ricardo Monreal, y desde hace dos años arrancó su carrera por la gubernatura. Ahora apoya a Sheinbaum.

Patricia Armendáriz, empresaria y diputada federal, también aspira a la candidatura. Pasó por el PRI y PAN antes de ser morenista.

Es actuaria por la UNAM, cursó su maestría en Cambridge y doctorado en Columbia. Sin embargo, es más conocida por su actividad empresarial que por su trayectoria política.

Fue asistente de Pedro Aspe, ex Secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, y vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de la Valores.

Fue asesora del Consejo de Administración de Banorte y en 2006 fundó Financiera Sustentable, la cual dirige.

PUEBLA

La contienda es sui géneris en la entidad: dos líderes legislativos, con más trayectoria de priistas que de morenistas, pelean por la candidatura.

Ignacio Mier es uno de ellos. Era un conocido líder priista en la entidad. Desde joven se incorporó a las filas del PRI, y ocupó cargos municipales y estatales. Representaba al sector campesino en Puebla, fue dirigente del tricolor y ocupó cargos en la dirigencia nacional de ese partido.

Diputado local dos veces, así como diputado federal y senador suplente. Ante la debacle del PRI, optó por irse a Morena, pero hasta 2021 le dieron una diputación.

Fue operador de Miguel Barbosa para que llegara a la gubernatura, pero antes de su muerte se convirtieron en enemigos políticos dentro del mismo partido. También es el principal adversario de Alejandro Armenta, quien es su primo.

Armenta es cabeza en el Senado. También hizo su carrera en el PRI, partido que lo llevó como Presidente Municipal de Acatzingo. Bajo esas siglas fue diputado local dos veces y diputado federal, además de Secretario de Gobierno con el priista Mario Marín.

En 2017 tuvo su primer acercamiento con Morena, lo que motivo que el tricolor lo suspendiera como militante, por lo que él decidió renunciar y logró su postulación por los guindas.

Rosario Orozco, viuda del Gobernador Miguel Barbosa, sorprendió con su anuncio de que se registraría como aspirante a la gubernatura. Es abogada por la Universidad Popular Autónoma de Puebla y tiene una maestría en Docencia, pero se dedicó al cuidado de sus hijos. Cuando Barbosa enfermó se convirtió en su mano derecha en la gubernatura.

Claudia Rivera Vivanco fue la segunda mujer en llegar a la Alcaldía de Puebla, en 2018. Tres años después buscó reelegirse, pero no lo logró. Tenía serias diferencias con el Gobernador Barbosa, quien desacreditó su gestión.

El actual Alcalde de Puebla, el panista Eduardo Rivera, la acusó por irregularidades en su gestión, incluso la Auditoría Superior de la Federación investigaba la no comprobación de 12 millones de pesos que debían invertirse en juntas auxiliares.

Es economista con una maestría en desarrollo regional sustentable, y su carrera profesional la hizo en el INEGI.

Olivia Salomón renunció como titular de la Secretaría de Economía en Puebla para aspirar a la candidatura a la gubernatura. Ella ha sido fundamentalmente empresaria y fue llamada al gabinete estatal por Miguel Barbosa. Tras su muerte, se mantuvo en el gabinete con el gobernador sustituto Sergio Salomón.

YUCATÁN

Es uno de los estados con menor fuerza para Morena.

Es la segunda vez que Joaquín Díaz Mena aspira a la gubernatura. En 2012 fue candidato del PAN al Gobierno estatal, pero perdió frente al priista Rolando Zapata. Bajo las siglas del blanquiazul fue Presidente Municipal de San Felipe, diputado local y dos veces diputado federal.

El expresidente Felipe Calderón lo nombró delegado de la SEP en Yucatán. Fue miembro activo del PAN hasta 2018, cuando decidió irse a Morena, e inmediatamente se convirtió en delegado de programas sociales del Gobierno federal.

Verónica Camino es una abogada de 39 años de edad que lleva en política casi la mitad de su vida. En esos 19 años ha transitado por el PRI, PRD, PVEM y Morena. Llegó al Congreso local en 2015, y en 2018, bajo el arropo del PVEM, se convirtió en senadora. En 2021 decidió pasar a la bancada de Morena.

Fue agente del Instituto Nacional de Migración, funcionaria municipal y estatal y académica.

Rogerio Castro es secretario general del Infonavit desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República.

En 2015, dejó a un lado su vida como profesor de educación básica en municipios rurales para incorporarse a Morena, partido que le dio una diputación plurinominal. Tres años después, buscó la gubernatura de su estado, pero decidió declinar a favor de Joaquín Díaz Mena.

Una de las sorpresas puede darse con José Carlos Ramírez Marín, militante y dirigente priista pero quien podría ser inscrito como aspirante a la candidatura de Morena en la entidad. Es uno de los políticos más conocidos y acreditados en Yucatán.

MORELOS

Margarita González era hasta junio la directora general de la Lotería Nacional, cargo que desempeñó por tres años. Su carrera en la administración pública siempre fue en lo local, pues fue Secretaria de Turismo tanto a nivel municipal como estatal en varias ocasiones.

En la entidad es conocida por haber participado en la creación de organizaciones sociales como la Unión de Colonias Populares del Valle de México, la Unión de Trabajadores del Campo y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

También es empresaria del sector turístico, y se le atribuye la creación de la Asociación Nacional de Parques Acuáticos y Balnearios A.C. en la entidad. Antes de llegar a Morena, militó en el PRD por muchos años.

La senadora Lucy Meza es operadora de Claudia Sheinbaum, y antes de llegar a la Cámara alta fue diputada federal y dos veces diputada local. Su carrera en el servicio público fue en las alcaldías de Cuautla, Cuernavaca y Atlatlahucan.

Tiene 47 años, de los cuales 20 militó en el PRD, pero en 2017 decidió irse a Morena, donde un año después consiguió una senaduría.

Impulsó la asociación civil Pervivir, que recibe apoyos para personas de escasos recursos, especialmente a mujeres.

Rabindranath Salazar era hasta hace unos días Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y previamente subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación.

Por su cercanía, el Presidente lo designó director general del Banco del Bienestar y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

De 1997 al 2014 militó en el PRD, partido que lo llevó como Alcalde de Jiutepec, al Congreso local y al Senado. Es sobrino del extinto dirigente magisterial e ícono de la izquierda, Othón Salazar Ramírez.

Víctor Mercado pasó de comerciante y empleado administrativo de tránsito a coordinador de asesores del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

El morelense, a quien conocen como "El Güero", inició como empleado menor en la Dirección General de Policía y Tránsito estatal en 1982, y 18 años después fue director de Control Vehicular estatal.

En 2018, Blanco lo nombró secretario de Movilidad y Transporte, cuya misión era "poner orden" y "negociar" con el sector, y a principios de este año lo nombró coordinador de asesores.