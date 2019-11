Va Morena contra INE

Ciudad de México— Una fracción de Morena en la Cámara de Diputados busca ahora meter la mano en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Un grupo de 126 legisladores de Morena, del PT, del PES y del Partido Verde registró ayer una iniciativa de reforma constitucional que quitaría de la presidencia del INE al consejero Lorenzo Córdova.

La iniciativa -que no está avalada por el coordinador parlamentario Mario Delgado- prevé la rotación de la presidencia del INE cada tres años, mediante designación de la Cámara de Diputados.

"La iniciativa busca que exista rotación en la dirección del INE, que su conducción no sea coto exclusivo de una persona durante nueve años.

"La presidencia del Consejo será rotativa cada tres años y recaerá en el consejero electoral que designe la Cámara de Diputados", indica la propuesta que reformaría el artículo 41 de la Constitución.

La iniciativa, presentada por el morenista Sergio Gutiérrez, establece que el cambio de presidente del INE se lleve a cabo por primera ocasión en la próxima designación de cuatro consejeras o consejeros electorales, que asumirán el cargo en abril de 2020.

Los consejeros electorales que dejarán el cargo en esa fecha son Pamela San Martín Ríos, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade y Benito Nacif, algunos de los cuales son considerados cercanos al presidente Córdova.

Para aprobarse, la reforma requiere de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y luego pasar al Senado. Sin embargo, fuentes parlamentarias dijeron que la propuesta no tiene consenso en la fracción de Morena.

En caso de prosperar, Córdova sería obligado a dejar la presidencia del INE, cargo que asumió en abril de 2014 para concluir en 2023.

Diputados de Oposición coincidieron en que es un nuevo intento de Morena por debilitar al órgano electoral.

"No parece ser una iniciativa sana porque el objetivo de una presidencia del INE de más de seis años es garantizar la autonomía del órgano ante el Poder Ejecutivo", consideró el diputado panista José Elías Lixa.

La priista Claudia Pastor, ex representante del PRI ante el INE, dijo que esta iniciativa sólo provocará tensión política en 2020, un año en el que estarán en juego 3 mil 495 cargos de elección.