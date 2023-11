Va fiscal Godoy por ratificación

Ciudad de México.- Ernestina Godoy se ve al frente de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México hasta 2028.

En medio de la polémica por el proceso para ratificarla en el cargo que asumió desde 2019, y que podría ocupar por un periodo más de cuatro años si se logra la mayoría de votos en el Congreso capitalino, Godoy dijo en entrevista con Grupo Reforma que confía en que los legisladores valorarán su desempeño.

“No está en mis planes la no ratificación”, afirmó.

“Si (los diputados) dan la espalda a todo un proceso en el que ellos mismos participaron, que le den la espalda a la gente si así lo deciden. Yo todavía espero que sea un proceso en que valoren, evalúen, decidan sí”, agregó.

La fiscal, exdiputada por Morena, respondió a los señalamientos de académicos, grupos ciudadanos y representantes de la oposición, que advirtieron los riesgos de que su permanencia derive de un cabildeo que arriesga la autonomía de la Fiscalía, pues es impulsado por morenistas y por el propio Jefe de Gobierno, Martí Batres.

No son negociaciones, sino conversaciones, defendió Godoy.

“Si en el Parlamento están parlando, esa es la esencia del parlamento. Platican, llegan a acuerdos o no llegan a acuerdos.

“El jefe de Gobierno ha dicho: Yo participo en comentar con algunos diputados. Y yo puedo decir que también he tratado de platicar con todos los diputados, no es negociación, es información a todos”, defendió.

La fiscal aseguró que sigue el proceso legal que le permite seguir en la Fiscalía, y que aunque podría ganar negociando, no lo hace por respeto a la ciudadanía.

“La justicia no se negocia. Si yo hiciera política tradicional me sobrrían los votos, sí, pero no lo vamos a hacer, porque estaríamos dándole la espalda a las víctimas”, enfatizó.

Godoy será entrevistada hoy por el Congreso en un formato virtual que, asegura, le asignaron y ella aceptó.

La entrevista ocurrirá incluso después de reuniones con el Alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien aseguró que los diputados priistas que apoyaban su aspiración para gobernar la capital del país, respaldarán la permanencia de la fiscal.

“Lo que me parece es que no debería ser al revés: Porque estoy enojado, porque me están afectando (...) entonces no la ratificamos”, defendió Godoy.