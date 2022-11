Va el plan B electoral de AMLO: recorte al INE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su reforma constitucional en materia electoral no pasará en el Congreso, por lo que se conformará con una ley secundaria para recortar presupuesto al INE.

"Les debería dar vergüenza, no sólo a los publicistas que echaron a andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se la creyeron, porque les zumba que saques una cartulina diciendo 'el INE no se toca', 'no vamos a permitir que se destruya al INE', 'no vamos a permitir que desaparezca el INE'. Eso fue lo que hicieron, entonces qué bien que pues ya no se va poder -por ahora- llevar a cabo la reforma constitucional".

PUBLICIDAD

"¿Qué es lo que no aceptan? Que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre, entonces eso no lo aceptan. Como no lo aceptan, pues vamos a presentar una ley que sin infringir la Constitución nos permita de todas maneras generar ahorros para que no sea tan costoso organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto; esas son las dos cosas que van en la ley", comentó López Obrador.

La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados hizo caso omiso de las manifestaciones que en las calles y en la opinión pública defendían al Instituto Nacional Electoral (INE) y ayer presentó una propuesta de reforma que insiste en la sustitución de ese órgano por otro electo en votación "popular".

La iniciativa basada en la propuesta Presidencial busca la centralización de las elecciones, pues propone desaparecer los órganos electorales locales y centralizar todo el proceso en las oficinas de la CDMX.

Sin tomar en cuenta propuestas de otros partidos, Morena y sus aliados presentaron el proyecto de dictamen con los textos íntegros de la iniciativa Presidencial.

Las Comisiones Unidas se reunirán el próximo 28 de noviembre para dictaminar la iniciativa de la mayoría y se prevé que esta suba al Pleno al día siguiente para su votación.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que sus adversarios buscan que no haya reforma electoral, porque así podrán asegurar un fraude en las próximas elecciones.

"Ellos tienen muchos intereses y piensan que si se queda el INE como está van a poder contar con un instrumento para el fraude. Están completamente equivocados, la gente ya no acepta el fraude y el dinero.

"Porque la reforma a la Constitución que nosotros propusimos es disminuir el dinero que se entrega a los partidos, todo eso lo cuidaron, y es comprensible que esta élite corrupta defienda el fraude electoral, porque han hecho uno, dos, tres, 10, 20 fraudes siempre por décadas", agregó.