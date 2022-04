Va CFE por hidroeléctricas que generarán menos energía

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que su apuesta está en la generación con hidroeléctricas, pero al final de la administración estas centrales generarán menos energía que en la actualidad.

En 2021, las hidroeléctricas generaron 32 mil 736 gigawatts-hora, pero en sus pronósticos de generación para 2024, expuestos por la CFE en una presentación que utilizó durante su participación en el parlamento abierto, contemplan que bajen a 29 mil 22 gigawatts-hora, es decir 11.3 por ciento.

PUBLICIDAD

La Comisión requiere la aprobación de la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo, que será discutida el próximo martes, en la que se contempla plasmar el nuevo criterio de despacho económico que privilegia precisamente la entrega de generación hidroeléctrica al ponerla en primer lugar.

Aunque en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que el pasado jueves fue discutida por el pleno de la Suprema Corte y que no logró los ocho votos para declararse inconstitucional, también se contempla el cambio en el despacho, estas reglas no podrán aplicarse en tanto no se desahoguen los amparos y suspensiones con efectos generales que se tienen actualmente sobre la norma.

El pasado 19 de noviembre, la CFE adjudicó la licitación para la modernización de 9 hidroeléctricas por un monto de 893 millones de dólares, con lo que se pretende incrementar la capacidad de la CFE en apenas 246 megawatts.

Carlos Flores, experto en temas de energía, explicó que no es clara la estrategia de la CFE sobre las hidroeléctricas, cuando el discurso expone un aumento en su uso por estar 'rezagadas', pero en sus proyecciones establecen una reducción.

"Llama la atención la reducción en el empleo de las hidroeléctricas cuando es lo que han estado repitiendo, que van a modernizar las hidroeléctricas y que tengan una menor generación no tiene sentido, ellos han hablado de que la capacidad instalada de las hidroeléctricas tendrá 250 megawatts adicionales de lo que tienen ahora y entonces dónde van a estar esos megawatts adicionales si van a estar generando menos energía", apuntó Flores.